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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران: 41 قتيلا في هجوم إسرائيلي على مقر للحرس الثوري والبسيج الاثنين الماضي

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان مقتل 41 شخصا من عناصره ومن قوات التعبئة الشعبية (البسيج) إضافة إلى مدنيين، في هجوم نفذته إسرائيل واستهدف مقرا تابعا له يوم الاثنين الماضي، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وفي وقت سابق، أبرزت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقديرات سياسية وأمنية تشير إلى أن وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وإيران، بوساطة أمريكية، لم ينه النزاع بين الطرفين، بل اعتبرته بداية لمرحلة جديدة أكثر خطورة. 

وتواصل السلطات الإيرانية التعبير عن عدم ثقتها بالولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدة جاهزيتها للرد على أي هجوم يستهدف أراضيها.

ورغم الهدوء النسبي القائم، لا تزال إسرائيل تعتبر وقف البرنامج النووي الإيراني هدفا أساسيا، بينما ترفض طهران التخلي عن مشروعها النووي، وفقا لما أوردته الصحيفة.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم السبت في منشور له على منصة إكس للتواصل الاجتماعي استعداد طهران لاستئناف التفاوض مع الولايات المتحدة حول برنامجها النووي.

ووجه عراقجي طلبا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير نبرته غير المحترمة الموجهة للمرشد الإيراني على خامنئي،والتي تؤذي الملايين من أتباعه إذا كان صادق في رغبته بتحقيق السلام بالمنطقة.

وإندلعت التوترات في الشرق الأوسط خلال إجراء المحادثات النووية الإيرانية الأمريكية،والتي تعثرت بسبب قيام إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية مفاجئة لإيران والتي كانت اعتداء على طهران،وإنتهاك لسيادتها والقانون الدولي.

وأدانت العديد من دول العالم الهجمات الإسرائيلية على إيران التي قوضت السلام بالمنطقة،وقال الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون حول تلك الهجمات الإسرائيلية بإنها تأتي من تصرفات نتنياهو للاستمرار بالسُلطة بالرغم من بقائه بها لأكثر من 20 عاما.

الحرس الثوري الإيراني إيران البسيج إسرائيل إسرائيل وإيران

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