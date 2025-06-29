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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لماذا هبط الذهب خلال الأسبوع الماضي؟ خبير يجيب

أحمد شريف - الخبير الاقتصادي
أحمد شريف - الخبير الاقتصادي
آية الجارحي

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات محدودة مع بداية الحرب الإيرانية الإسرائيلية، تلاها هبوط كبير في الأسعار خلال الأسبوع الماضي.

ويتساءل العديد عن سبب عدم ارتفاع الأسعار بقوة خلال الحرب وتراجعها بقوة بعد انتهائها.

وأكد أحمد شريف، الخبير الاقتصادي، أن سوق الذهب تأثرت بشكل محدود بالحرب الأخيرة نظرًا لطبيعتها القصيرة والتوقعات المسبقة بسرعة انتهائها، إلى جانب التصريحات التهدئية الصادرة عن الإدارة الأمريكية.

وقال شريف إن الأسواق تعاملت مع الأحداث على أنها «ضربة ورد» فقط، دون توقعات بتصعيد طويل الأمد، خاصة في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي شدد فيها على أن بلاده لا ترغب في الانخراط بحرب شاملة. 

وأوضح أن تصريحات ترامب عقب استهداف مفاعل فوردو الإيراني ساهمت بدورها في تهدئة الأوضاع، ما حدّ من حالة الذعر لدى المستثمرين والمضاربين، وبالتالي قلل من اندفاعهم نحو الذهب كملاذ آمن.

وأضاف شريف: «لو كانت التصريحات أكثر حدة أو استمرت العمليات العسكرية لفترة أطول، كان من المتوقع أن نشهد ارتفاعًا جنونيًا في أسعار الذهب، لكن محاولات التهدئة هي التي كبحت جماح هذا الارتفاع».

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن دخول الولايات المتحدة الحرب بشكل محدود، وتجنبها التصعيد أو دخول دول أخرى إلى النزاع، أسهم في تهدئة الأسواق سريعًا.

ومع انتهاء الحرب بعد 12 يومًا فقط، تراجع الذهب مع عودة الاستقرار، خاصة في ظل استمرار قوة الدولار وسياسة الفيدرالي الأمريكي بالحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة، وهو ما زاد الضغط على المعدن النفيس وأدى إلى هبوط أسعاره.

وتراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 190 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح  سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4800 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 4610 جنيهات.

وتراجعت الأوقية بقيمة 95 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3369 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3274 دولارًا.

الذهب أسعار الذهب سوق الذهب سعر جرام الذهب

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