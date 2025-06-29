منتخب مصر يتوج بذهبية بطولة إفريقيا لسلاح الشيش رجال

توج منتخب مصر لسلاح الشيش رجال، بذهبية بطولة إفريقيا والتي تستضيفها نيجيريا في الفترة من 25 حتى 29 يونيو 2025.

واستطاع المنتخب الوطني الحفاظ على اللقب؛ عقب فوزه على منتخب جنوب أنجولا في المباراة النهائية بنتيجة 45-23.

واستهل منتخبنا الوطني مشواره، بالفوز على منتخب نيجيريا في مباراة دور نصف النهائي محققا الفوز بنتيجة 45-9.

وضمت قائمة منتخبنا الوطني كل من: "محمد حمزة - عبدالرحمن طلبه - سيف الغايش - كريم مدحت".

ويترأس بعثة منتخب مصر في نيجيريا الكابتن أيمن منير، النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري للسلاح.

ويضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: السيد سامي، المدير الفني لسلاح سيف المبارزة، ماهر حمزة، المدير الفني لسلاح الشيش، خالد شريف، مدرب سلاح السيف، أيمن غنيم، مديرًا إداريًا، ومازن الشابوري، ورنا الحسيني، حكامًا.

بينما يتواجد في الجهاز الطبي كلًا من: الدكتور مجدي الصباغ، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، الدكتور أحمد عبد الغني، طبيب علاج طبيعي، والدكتورة غادة عاطف، أخصائي تأهيل حركي.