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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بالذهب والحرير.. استبدال كسوة الكعبة المشرفة على يد 159 صانعًا وفنيًا

كسوة الكعبة
كسوة الكعبة
كريم ناصر

تجرى مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة، تنفيذاً للعادة السنوية مع بداية كل عام هجري جديد ترتدي الكعبةالمشرفة كسوتها الجديدة في الأول من شهر المحرم، والتي تصنع من الذهب الخالص والفضة والحرير، ورداء الكعبة المشرفة من الحرير الطبيعي أسود اللون مطرز بخيوط من الذهب والفضة منقوش عليه آية من القرآن الكريم وبعض من التسبيحات، ويعكف عشرات من الرجال السعوديين أغلبهم من أربعينيات وخمسينيات العمر على صناعته في مصنع مخصص فقط لهذا الغرض بمكة المكرمة.

 

ويشرف فريق مختص مدرب ومؤهل علمياً وعملياً على أعمال الفك ومراحل تبديل ثوب الكعبة الأساسية المتمثلة في رفع الثوب القديم، ونزع المذهبات، واستبدال الثوب القديم بالجديد، وأخيراً إسدال الكسوة، كما يبلغ عدد مذهبات كسوة الكعبة المشرفة 53 قطعة مذهبة منها ١٦ قطعة للحزام، و٧ قطع تحت الحزام، و٤ صمديات، و١٧ قنديلا، و٥ قطع لستارة الباب، وقطعة للركن اليماني، و٢ كينار، وحلية الميزاب.

تشهد الكعبة المشرفة تغيير كسوتها على يد 159 فنياً وصانعاً، وسيتم إنزال الكسوة القديمة للكعبة، وإلباسها الكسوة الجديدة، والمكونة من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب، حيث سيُرفع كل جنب من جوانب الكعبة الأربعة على حدة، إلى أعلى الكعبة المشرفة تمهيداً لفردها على الجنب القديم


https://youtube.com/shorts/w_157htOats
 

مكة المكرمة مكة الكعبة كسوة الكعبة

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