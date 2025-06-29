منتخب مصر يتوج بذهبية بطولة إفريقيا لسلاح السيف سيدات

توج منتخب مصر لسلاح السيف “سيدات”، بذهبية بطولة إفريقيا والتي تستضيفها نيجيريا في الفترة من 25 حتى 29 يونيو 2025.

واستطاع المنتخب الوطني إحراز اللقب؛ عقب فوزه على نظيره الجزائري في المباراة النهائية بنتيجة 45-40.

وضمت قائمة منتخبنا الوطني كل من: "ندى حافظ- العنود حجازي - ريناد الدكش - نجوى نوفل".

ويترأس بعثة منتخب مصر في نيجيريا، الكابتن أيمن منير، النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري للسلاح.

ويضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: السيد سامي، المدير الفني لسلاح سيف المبارزة، ماهر حمزة، المدير الفني لسلاح الشيش، خالد شريف، مدرب سلاح السيف، أيمن غنيم، مديرًا إداريًا، ومازن الشابوري، ورنا الحسيني، حكامًا.

بينما يتواجد في الجهاز الطبي كلًا من: الدكتور مجدي الصباغ، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، الدكتور أحمد عبد الغني، طبيب علاج طبيعي، والدكتورة غادة عاطف، أخصائي تأهيل حركي.