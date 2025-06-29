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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فريدة خليل تتوج بذهبية بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين وملك إسماعيل تحرز البرونزية

فريدة خليل
فريدة خليل
عبدالله هشام

سيطرت مصر على منصة تتويج فردي السيدات ببطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث (-٢١ سنة) المقامة خلال الفترة من 25 حتى 29 يونيو بالمجر بمشاركة نحو 200 لاعب يمثلون 33 دولة.

وفازت فريدة خليل لاعبة المنتخب المصري للخماسي الحديث بالميدالية الذهبية محققة 1462 نقطة فيما احرزت ملك اسماعيل الميدالية البرونزية محققة 1434 نقطة، وجاءت جنة الجندي في المركز ال 13 محققة 1349 نقطة.

ويقام بعد قليل نهائي فردي الرجال بمشاركة 3 لاعبين مصريين وهم: معتز وائل ومحمد حسن ومصطفى أبو عامر.

وتضم بعثة منتخب مصر في بطولة العالم للناشئين بالمجر 14 لاعباً بواقع 8 لاعبين و 6 لاعبات.


واللاعبون هم: "معتز وائل - ⁠مازن شعبان- ⁠مصطفى أبو عامر- ⁠محمد حاتم - ⁠عمر أحمد حسين- ⁠أحمد أسامة عبد الحميد- ⁠سيف وائل - ⁠سيف البنداري
واللاعبات هن: فريده أبو هاشم خليل- ⁠ملك إسماعيل- ⁠زينة عامر- ⁠جنا عطيه- ⁠جنه وليد- ⁠عاليه عنايت".


ويقود المنتخب فنيا ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة، وعمرو سيد المدير  الفني، وايهاب سيد المدير  الفني، ومحمد ابو هاشم المدير الفني، ومحمد اشرف المدير  الفني⁠ للسلاح، واحمد يحي المدير  الفني للموانع، ويوسف حسن علاج طبيعي، ويرأس البعثة في المجر دكتور شادي عبد العزيز امين صندوق الاتحاد.

ويرافق البعثة كابتن اسماعيل موسي رئيس اتحاد شمال افريقيا للخماسي الحديث، والدكتورة امل  عبدالله سكرتير عام اتحاد شمال أفريقيا ، ومصطفي بغدادي المدير الإداري لاتحاد شمال أفريقيا.

الخماسي الحديث بطولة العالم للخماسي الحديث اتحاد الخماسي الحديث فريدة خليل ملك إسماعيل

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