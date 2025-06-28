أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 28-6-2025

سجلت أسواق الذهب في مصر انخفاضا في أسعار الذهب اليوم السبت 28 يونيو 2025، حيث تراجعت جميع الأعيرة بشكل ملحوظ، في ظل هبوط سعر الأونصة عالميًا إلى مستوى 3277.76 دولار.

وفيما يلي متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24: 5291 جنيها للبيع – 5269 جنيها للشراء

عيار 22: 4850 جنيها للبيع – 4830 جنيها للشراء

عيار 21: 4630 جنيها للبيع – 4610 جنيهات للشراء

عيار 18: 3969 جنيها للبيع – 3951 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب يخسر 480 جنيها دفعة واحدة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم السبت

عيار 14: 3087 جنيها للبيع – 3073 جنيها للشراء

عيار 12: 2646 جنيها للبيع – 2634 جنيها للشراء

سعر الأونصة محليًا: 164582 جنيها للبيع – 163871 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب: 37040 جنيها للبيع – 36880 جنيها للشراء

سعر الأونصة عالميًا بالدولار: 3277.76 دولار