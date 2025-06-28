400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، متأثرة بالهبوط الكبير الذي سجله سعر أونصة الذهب عالميًا، حيث فقد المعدن الأصفر بريقه في الأسواق وسط تراجع ملحوظ في الإقبال على الملاذات الآمنة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تأثرت أسعار الذهب في مصر بشكل مباشر بهذا الهبوط العالمي، حيث سجلت الأسعار في السوق المحلي المستويات التالية:

سعر الذهب عيار 24 بلغ 5274 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 سجل 4615 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18 وصل إلى 3956 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14 بلغ 3077 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب سجل 36920 جنيهًا

تراجع سعر الأونصة عالميًا

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضًا حادًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.8%، حيث افتتح تداولاته عند 3383 دولارًا للأونصة، ليهبط إلى أدنى مستوياته عند 3255 دولارًا، ويغلق تداولات الأسبوع عند 3274 دولارًا للأونصة.

وقد جاء هذا التراجع الكبير بعد أن وسع الذهب من خسائره يوم الجمعة، بنسبة 1.6%، ليغلق الأسبوع دون مستوى الدعم 3285 دولارًا للأونصة، وهو ما اعتبره المحللون إغلاقًا سلبيًا قد يمهد الطريق لمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4615 جنيها وهو ما يمثل هبوطا بنحو 400 جنيه من أعلى سعر سجله وهو 5000 جنيه بدون مصنعية.

أسباب الهبوط الكبير في أسعار الذهب

تعكس تداولات الذهب الحالية اتجاه المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى، على حساب الذهب كملاذ آمن، وهو ما أدى إلى تفاقم الخسائر في سوق الذهب.

يأتي ذلك على الرغم من استمرار تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية لخمسة جلسات متتالية، وهو العامل الذي كان من المفترض أن يمنح الذهب بعض الدعم نظرًا للعلاقة العكسية بينهما.

إلا أن ضعف الطلب على الذهب كملاذ آمن طغى على هذا العامل ودفع الأسعار إلى الهبوط بشكل كبير.

توقعات أسعار الذهب

يرى محللون أن الإغلاق السلبي للذهب عالميًا تحت مستوى الدعم 3285 دولارًا للأونصة قد يفتح المجال لمزيد من الهبوط خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار عزوف المستثمرين عن الذهب وتفضيلهم الأصول ذات العائد المرتفع.

وتبقى التوقعات مرهونة بتطورات الأسواق العالمية وحركة الدولار الأمريكي خلال الأيام القادمة.