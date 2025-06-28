انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

سجلت أسواق الذهب في مصر انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 28 يونيو 2025، حيث تراجعت جميع الأعيرة بشكل ملحوظ، و في ظل هبوط سعر الأونصة عالميًا إلى مستوى 3277.76 دولار.

وفيما يلي متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر دون مصنعية.



أسعار الذهب اليوم

عيار 24: 5291 جنيها للبيع – 5269 جنيها للشراء

عيار 22: 4850 جنيها للبيع – 4830 جنيها للشراء

عيار 21: 4630 جنيها للبيع – 4610 جنيهات للشراء

عيار 18: 3969 جنيها للبيع – 3951 جنيها للشراء

عيار 14: 3087 جنيها للبيع – 3073 جنيها للشراء

عيار 12: 2646 جنيها للبيع – 2634 جنيها للشراء

سعر الأونصة محليًا: 164582 جنيها للبيع – 163871 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب: 37040 جنيها للبيع – 36880 جنيها للشراء

سعر الأونصة عالميًا بالدولار: 3277.76 دولار



انخفاض أسعار الذهب اليوم

عيار 24: انخفض 69 جنيهًا للبيع (من 5360 إلى 5291)

عيار 22: تراجع 63 جنيهًا للبيع

عيار 21: خسر 60 جنيهًا دفعة واحدة (من 4690 إلى 4630)

عيار 18: تراجع 51 جنيهًا للبيع

عيار 14: تراجع 40 جنيهًا للبيع

عيار 12: انخفض 34 جنيهًا للبيع

الأونصة المحلية: تراجعت بقيمة 2133 جنيهًا

الأونصة عالميًا: هبطت من 3328.08 إلى 3277.76 دولار (بانخفاض 50.32 دولار)

يعكس هذا التراجع الملحوظ استمرار اتجاه انخفاض أسعار الذهب في السوق المصري، بالتوازي مع تذبذب الأسواق العالمية، ويعد هذا الانخفاض الأكبر خلال الأسبوع، ما يدفع البعض لإعادة تقييم قرارات البيع والشراء في الفترة الحالية.