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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسباب انخفاض أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

أسعار الأسمنت
أسعار الأسمنت
اقتصاد

شهدت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 انخفاض ملحوظ، لتكسر موجة الارتفاعات المتتالية، وجاء هذا التراجع الكبير مدفوعًا بزيادة المعروض من الأسمنت، بالإضافة إلى استقرار أسعار المواد الخام عالميًا.

وبحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم نحو 4,011.98 جنيه بانخفاض يقدر بـ126.12 جنيه مقارنة بسعر الأمس، ما يعكس بداية تحرك تصحيحي في السوق بعد موجة صعود سابقة.


قائمة بأسعار شركات الأسمنت بعد التراجع

سجلت العديد من شركات الأسمنت تراجعًا في أسعارها اليوم، وأبرزها:

أسمنت النصر: 3,900 جنيه بعد أن كان 4,110 جنيه (انخفاض 210 جنيه)

وادي النيل: 3,850 جنيه بدلًا من 4,100 جنيه (انخفاض 250 جنيه)

المخصوص والسويس وحلوان: أسعار تراوحت بين 3,925 و3,950 جنيه (بانخفاض 210 إلى 225 جنيه)

ويُعد هذا التراجع مؤشراً واضحًا على تغير خريطة الأسعار في القطاع، حيث باتت الشركات تسعى للمنافسة السعرية بدلًا من الاعتماد على قلة المعروض.

أسباب انخفاض أسعار الأسمنت اليوم

أسعار الحديد والأسمنت

زيادة المعروض من الأسمنت بفعل دخول شركات جديدة وضخ كميات كبيرة.

تعليق قرار جهاز حماية المنافسة بخفض الطاقة الإنتاجية، ما سمح للمصانع بزيادة الإنتاج.

استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وهو ما خفّض تكاليف استيراد مستلزمات الإنتاج.

تراجع أسعار خام البيليت والفحم عالميًا المستخدم في إنتاج الأسمنت.

تأثير انخفاض أسعار الأسمنت على السوق

يُسهم انخفاض أسعار الأسمنت اليوم في تخفيف العبء عن شركات المقاولات والمستهلكين على حد سواء، كما يمنح دفعة إيجابية لقطاع العقارات الذي تأثر سلبًا خلال الأشهر الماضية بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء.

ويتوقع مطورون عقاريون أن يؤدي هذا التراجع إلى تنشيط حركة البناء، لاسيما في مشروعات الإسكان المتوسط، كما قد يساهم في استقرار أسعار الوحدات السكنية الجديدة.

انخفاض أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 30-6-2025 يمثل تحولًا مهمًا في مسار السوق بعد فترة من الزيادات المستمرة، ويُنتظر أن ينعكس هذا التراجع بشكل إيجابي على قطاعات الإنشاء والعقارات، ويعيد التوازن لأسواق مواد البناء في مصر.
 

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 أسعار الأسمنت اليوم أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء قائمة بأسعار شركات الأسمنت بعد التراجع

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