آخر تحديث لسعر الحديد والأسمنت اليوم 26-6-2025

شهدت اسعار مواد البناء استقرارا مع ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 26-6-2025؛ علي مستوي المصانع والشركات المنتجة لسعر حديد التسليح و الأسمنت.

وفقا لتقرير صادر عبر الموقع الرسمي للأسعار المحلية والعالمية الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، والذي أظهر ثبات اسعار مواد البناء في الأسواق.

آخر تحديث لسعر الحديد اليوم

أعلي سعر

وسجل أعلي سعر طن حديد تسليح من حديد عز نحو 38.5 ألف جنيه

ووصل ثاني أعلي سعر طن حديد بشاي و المراكبي و بيانكو نحو 37.5 ألف جنيه.

بلغ سعر طن الحديد من شركة الجيوشي للصلب نحو 37 ألف جنيه.

متوسط سعر الحديد

ووصل سعر طن الحديد من شركة العشري للصلب نحو 36.2 ألف جنيه.

وبلغ سعر طن حديد من شركة العتال للصلب نحو 36 ألف جنيه.

أقل سعر طن حديد

بلغ أقل سعر طن حديد نحو 34 ألف جنيه من شركة مصر ستيل للصلب

وبلغ ثاني أقل طن حديد من شركة سرحان للصلب نحو 34.5 ألف جنيه.

وسجل سعر الطن نحو 35 ألف جنيه من شركة الكومي للصلب.

سعر الأسمنت اليوم

وعلي سياق متصل استقر سعر الأسمنت للطن الواحد وذلك بسعر المصنع ودون تغيير حيث:

أعلي سعر

سجل سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 4126 جنيها

بلغ سعر طن أسمنت السويدي 3650 جنيها .

متوسط السعر

جاء سعر طن أسمنت حلوان نحو 3470 جنيها للطن.

ووصل سعر طن الأسمنت من مصنع الفهد نحو 3350 جنيها .

أقل سعر

وصل أقل سعر طن أسمنت 3130 جنيها من أسمنت سيناء