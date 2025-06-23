سجل سعر طن الحديد الاستثماري في السوق المصرية اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 قيمة 37432.55 جنيه.

بلغ سعر طن حديد عز اليوم 39061.75 جنيه.

وسجل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم 4126 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 23 يونيو 2025

الحديد الاستثماري: 37432.55 جنيه للطن

حديد عز: 39061.75 جنيه للطن

الأسمنت الرمادي: 4126 جنيه للطن

سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 استقرارًا نسبيًا في السوق المصرية، حيث بلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 37432.55 جنيه، في حين سجل سعر طن حديد عز مستوى 39061.75 جنيه، وهو ما يعكس الفروق السعرية المعتادة بين الأنواع المختلفة من الحديد بسبب اختلاف الجودة والمواصفات الفنية.

وعلى صعيد مواد البناء الأخرى، سجل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم 4126 جنيهًا، وسط حالة من الترقب في السوق في ظل استقرار أسعار الخامات عالميًا.