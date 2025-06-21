شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم السبت 21 يونيو 2025 استقراراً في معظم الشركات المنتجة، مع تسجيل تغيرات طفيفة في متوسط الأسعار.

وواصلت السوق حالة من الترقب في ظل تقلبات العرض والطلب، وسط تحركات خجولة في الأسعار لدى بعض المصانع.

أسعار الحديد في الشركات اليوم

عز: 38,500 جنيه

بيانكو: 37,500 جنيه

بشاي: 37,850 جنيه

العتال: 36,000 جنيه

المعادي: 36,000 جنيه

الكومي: 35,000 جنيه

المراكبي: 37,500 جنيه

عطية: 37,500 جنيه

العشري: 36,200 جنيه

المصريين: 37,500 جنيه

الجيوشي: 37,000 جنيه

سرحان: 34,500 جنيه

مصر ستيل: 34,000 جنيه

وجاء متوسط أسعار الحديد اليوم متنوعاً بين الشركات، حيث سجلت شركة "عز" أعلى متوسط سعر بلغ 38,500 جنيه للطن، بينما قدمت "مصر ستيل" أقل سعر بمتوسط 34,000 جنيه.

وسجلت شركة "بشاي" الانخفاض الأبرز عن متوسط أمس، بتراجع قدره 100 جنيه للطن.

سجلت شركة عز أعلى متوسط سعر للحديد اليوم عند 38,500 جنيه للطن، دون تغيير عن أعلى وأدنى سعر.

شركة بيانكو ثبتت سعر الطن عند 37,500 جنيه، بارتفاع واضح عن متوسط أمس البالغ 36,500 جنيه.

جاءت أسعار بشاي متراجعة اليوم بمتوسط 37,850 جنيه مقارنة بـ38,500 جنيه أمس، بتغير سلبي قدره 100 جنيه.

ثبتت مصر الوطنية للصلب - العتال على سعر 36,000 جنيه للطن، دون أي تحرك ملحوظ عن اليوم السابق.

حافظت المعادى على نفس السعر بمتوسط 36,000 جنيه للطن.

سجلت الكومي أقل من المعدلات السابقة بمتوسط 35,000 جنيه.

وصلت أسعار المراكبي إلى 37,500 جنيه، محافظةً على استقرارها.

كما حافظت عطية على سعر مماثل بلغ 37,500 جنيه، بارتفاع واضح عن متوسط أمس البالغ 35,750 جنيه.

بلغ متوسط سعر طن الحديد لدى العشري 36,200 جنيه.

استقرت شركة المصريين عند 37,500 جنيه للطن، رغم تراجع بسيط مقارنة بالأمس.

قدمت الجيوشي سعراً متوسطاً بـ37,000 جنيه للطن.

سجلت سرحان سعراً منخفِضاً نسبياً بلغ 34,500 جنيه.

بينما جاءت مصر ستيل بأقل متوسط سعري في السوق بـ34,000 جنيه للطن.