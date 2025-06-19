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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 19-6-2025

الحديد
الحديد
ولاء عبد الكريم

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم، الخميس 19 يونيو 2025.

أسعار الحديد اليوم في مصر
استقرت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وسجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم نحو 38.900 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 34 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 37.254 جنيه.

وخلال السطور التالية، نستعرض سعر الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم:

سجل سعر  الطن نحو 38.500 ألف  جنيه من حديد عز  اليوم.

بلغ سعر الطن نحو  37.850 ألف  جنيه من حديد بشاي  اليوم.

وصل سعر الطن إلى نحو 37.500 ألف  جنيه حديد المصريين  اليوم.

وبلغ سعر الطن بنحو 37.500 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي اليوم.

وسجل سعر الطن نحو 37.500 ألف جنيه من شركة بيانكو اليوم.

وبلغ سعر الطن نحو 37 ألف جنيه من شركة الجيوشي للصلب اليوم.

كما سجل سعر الطن نحو 36.200 ألف جنيه من شركة العشري للصلب اليوم.

وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال اليوم.

وسجل سعر الطن نحو 35 ألف جنيه من شركة الكومي اليوم.

وسجل سعر الطن نحو 34.500 ألف جنيه من شركة سرحان اليوم.

وبلغ سعر الطن 34 ألف جنيه من حديد مصر ستيل اليوم.

سعر الطن حديد سعر الحديد المصانع حديد مصر

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