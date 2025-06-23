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أسعار الحديد اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 في الأسواق المحلية والعالمية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 في الأسواق المحلية والعالمية

أسعار الحديد عالميا ومحليا
أسعار الحديد عالميا ومحليا
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الإثنين 23 يونيو 2025.

أسعار الحديد اليوم الإثنين في مصر

استقرت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية والعالمية مطلع تعاملات الأسبوع الجاري وسجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم نحو 38.900 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 34 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 37.254 جنيها.

وخلال السطور التالية نستعرض سعر الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الإثنين: 

سجل سعر  الطن نحو 38.500 جنيه  من حديد عز  اليوم. 

بلغ سعر الطن نحو  37.850  جنيها من حديد بشاي  اليوم.

وصل سعر الطن نحو 37.500 جنيه حديد المصريين اليوم.

وبلغ سعر الطن بنحو 37.500  جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي اليوم.

وسجل سعر الطن نحو 37.500 جنيه من شركة بيانكو اليوم.

وبلغ سعر الطن  نحو 37 ألف جنيه من شركة الجيوشي للصلب اليوم.

كما سجل سعر الطن نحو 36.200 جنيه من شركة العشري للصلب اليوم.

وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال اليوم.

وسجل سعر الطن نحو 35 ألف جنيه من شركة الكومي اليوم

وسجل سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة سرحان اليوم.

وبلغ سعر الطن 34 ألف جنيه من حديد مصر ستيل اليوم.

أسعار الحديد عالميا

ارتفعت أسعار الخردة خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو  2025، لتسجل 342 دولارا / طن، مقارنة بـ 340 دولارا / طن أسعار الأسبوع الماضي بزيادة 2 دولار، وفقا للأسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية. 

واستقرت أسعار خام الحديد 96 دولارا / طن دون تغيير، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البليت – ما بين 435 – 460 دولارا للطن، بينما كانت ما بين 430 – 455 دولارا للطن في الأسبوع الماضي.

وبلغت أسعار حديد التسليح ما بين 505 – 550 دولارا / طن، بينما كانت ما بين 505 – 555 دولارا للطن في الأسبوع الماضي.

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