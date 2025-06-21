أسعار مواد البناء اليوم السبت 21-6-2025

شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم السبت 21 يونيو 2025 استقراراً في معظم الشركات المنتجة، مع تسجيل تغيرات طفيفة في متوسط الأسعار.

وواصلت السوق حالة من الترقب في ظل تقلبات العرض والطلب، وسط تحركات خجولة في الأسعار لدى بعض المصانع.

عز: 38,500 جنيه

بيانكو: 37,500 جنيه

بشاي: 37,850 جنيه

العتال: 36,000 جنيه

المعادي: 36,000 جنيه

الكومي: 35,000 جنيه

جنون الذهب.. مفاجأة في سعر عيار 21 اليوم السبت آخر تحديث لسعر الدولار اليوم السبت 21 يونيو

المراكبي: 37,500 جنيه

عطية: 37,500 جنيه

العشري: 36,200 جنيه

المصريين: 37,500 جنيه

الجيوشي: 37,000 جنيه

سرحان: 34,500 جنيه

مصر ستيل: 34,000 جنيه

وجاء متوسط أسعار الحديد اليوم متنوعاً بين الشركات، حيث سجلت شركة "عز" أعلى متوسط سعر بلغ 38,500 جنيه للطن، بينما قدمت "مصر ستيل" أقل سعر بمتوسط 34,000 جنيه.

وسجلت شركة "بشاي" الانخفاض الأبرز عن متوسط أمس، بتراجع قدره 100 جنيه للطن.

سجلت شركة عز أعلى متوسط سعر للحديد اليوم عند 38,500 جنيه للطن، دون تغيير عن أعلى وأدنى سعر.

شركة بيانكو ثبتت سعر الطن عند 37,500 جنيه، بارتفاع واضح عن متوسط أمس البالغ 36,500 جنيه.