استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025

تشهد أسعار مواد البناء في السوق المصرية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 24 يونيو 2025، مدعومة بوفرة في المعروض المحلي وثبات نسبي في أسعار الخامات العالمية والطاقة مع غياب مؤثرات خارجية قوية على حركة السوق.

وفيما يلي أسعار الحديد اليوم تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد عز 39061 جنيهًا.

سعر طن حديد بشاي 38500 جنيه.

سعر طن حديد المصريين 38000 جنيه.

سعر طن حديد المراكبي 37500 جنيه.

سعر طن حديد العشري 36200 جنيه.

متوسط طن الحديد الاستثماري 37432 جنيهًا.

أسعار الحديد للمستهلك تتراوح بين 39000 و40000 جنيه حسب الموقع الجغرافي وتكاليف النقل.

أما أسعار الأسمنت اليوم فجاءت على النحو التالي:

سعر طن الأسمنت الرمادي 4126 جنيهًا.

سعر طن أسمنت السويدي 3650 جنيهًا.



سعر طن أسمنت حلوان 3470 جنيهًا.

سعر طن أسمنت السويس 3450 جنيهًا.

سعر طن أسمنت الفهد 3350 جنيهًا.

سعر طن أسمنت سيناء يتراوح بين 3130 و3410 جنيهات.

سعر طن الأسمنت للمستهلك يتراوح بين 3900 و4100 جنيه حسب النوع ومكان التوزيع.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل تراجع نسبي في الطلب عقب انتهاء موسم عيد الأضحى، واستمرار ثبات التكاليف الإنتاجية داخل المصانع المحلية.

ويؤكد متعاملون في السوق أن المرحلة الحالية توفر فرصة مناسبة لإعادة تقييم خطط المشروعات العقارية، خاصة مع دخول النصف الثاني من العام مع متابعة يومية من الجهات الرقابية لضمان استقرار السوق ومنع أي زيادات غير مبررة.

كما أشار عدد من مسئولي الغرف التجارية إلى أن استمرار الاستقرار في أسعار مواد البناء يدعم تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ويقلل من الضغوط المالية على شركات المقاولات ويعزز من استقرار السوق العقاري.

وتوقع خبراء القطاع أن تظل الأسعار عند مستوياتها الحالية خلال الأسابيع المقبلة ما لم تحدث تغييرات مفاجئة في أسعار الطاقة أو المواد الخام العالمية، مؤكدين أهمية تعزيز الإنتاج المحلي لمواجهة أي تقلبات خارجية محتملة.

