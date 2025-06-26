قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو: أشكر ترامب على دعمه الهائل لي ولإسرائيل
إير كايرو تُعزز منظومة السلامة الطبية الجوية بشراكة مع ميد إير
نتنياهو يبحث وقف الحرب .. وترامب يقترب من "صفقة غزة الكبرى" تشمل الرهائن
الزمالك ينهى اتفاقه مع مهاجم جديد | خاص
طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي وأنت في بيتك| الرابط والشروط
مصدر بالزمالك يكشف موقف الأجانب استعدادا للتدعيم بصفقات قوية
خامنئي: الولايات المتحدة تدخلت لإنقاذ إسرائيل من التدمير الكامل
خامنئي: استهدفنا المواقع العسكرية الإسرائيلية ووجهنا صفعة قاسية لأمريكا
إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بأطفيح
إصابة 4 طلاب ومراقب بـ إعياء خلال امتحاني الفيزياء والتاريخ بالمنيا
تحتاج لوقت أكثر| اتحاد أمهات مصر : رصدنا شكاوى من صعوبة فيزياء الثانوية العامة اليوم
تفحم ميكروباص و12ضحية.. تصادم 3 سيارات أعلى محور 26 يوليو | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس 26-6-2025

حديد
حديد
ولاء عبد الكريم

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الخميس 26 يونيو 2025.
أسعار الحديد اليوم الخميس في مصر
واستقرت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية والعالمية مطلع تعاملات الأسبوع الجاري وسجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم نحو 38.900 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 34 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 37.254 جنيها.
 

وخلال السطور التالية نستعرض سعر الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الخميس : 
سجل سعر  الطن نحو 38.500 جنيه  من حديد عز  اليوم. 
بلغ سعر الطن نحو  37.850  جنيها من حديد بشاي  اليوم.
وصل سعر الطن نحو 37.500 جنيه حديد المصريين اليوم.
وبلغ سعر الطن بنحو 37.500  جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي اليوم.
وسجل سعر الطن نحو 37.500 جنيه من شركة بيانكو اليوم.
وبلغ سعر الطن  نحو 37 ألف جنيه من شركة الجيوشي للصلب اليوم.
كما سجل سعر الطن نحو 36.200 جنيه من شركة العشري للصلب اليوم.
وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال اليوم.


وسجل سعر الطن نحو 35 ألف جنيه من شركة الكومي اليوم
وسجل سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة سرحان اليوم.
وبلغ سعر الطن 34 ألف جنيه من حديد مصر ستيل اليوم.
ارتفعت أسعار الخردة خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو  2025، لتسجل 342 دولارا / طن، مقارنة بـ 340 دولارا / طن أسعار الأسبوع الماضي بزيادة 2 دولار، وفقا للأسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية. 
واستقرت أسعار خام الحديد 96 دولارا / طن دون تغيير، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.
فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البليت – ما بين 435 – 460 دولارا للطن، بينما كانت ما بين 430 – 455 دولارا للطن في الأسبوع الماضي.

الحديد أسعار الحديد أسعار الحديد محل سعر لطن الحديد الأسواق سعر الحدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة

زيادة فورية 5% على المرتب.. الحكومة تفاجئ ملايين الموظفين بهذا القرار

نزل 800 جنيه في يومين| الجنيه الذهب يتراجع بشكل كبير وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يومين| الجنيه الذهب يتراجع بشكل كبير وعيار 21 مفاجأة

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم تسريب امتحان فيزياء الثانوية العامة.. والتعليم تنفي

امتحان الفيزياء

"اسمه و مدرسته ظهروا .. صورة من امتحان فيزياء الثانوية العامة بتليجرام تكشف هوية صاحبها

الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات بقرار انتظره الملايين.. موعد التنفيذ رسميًا

الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات بقرار انتظره الملايين.. موعد التنفيذ رسميًا

السيارة المهشمة

دخلوا بيها في الرصيف.. أطفال يقودون سيارة نائب برلماني ويتسببون في تحطيمها بفيصل |صور

امتحانات الثانوية العامة

جروبات الغش تنشر صور امتحان فيزياء الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان

الغندور

الزمالك يقترب من ضم ثنائي بيراميدز.. وخالد الغندور يكشف تفاصيل

ترشيحاتنا

كوكيز

صفقة دفاعية جديدة.. كيركيز ينضم إلى ليفربول مقابل 40 مليون جنيه إسترليني

الأهلي

حقيقة «كوبري» الأهلي لضم نجم بيراميدز

الزمالك

تعرف على موعد وصول مدرب الزمالك الجديد

بالصور

12 نوعا من الفاكهة قليلة السكر ينصح بتناولها

الفواكه منخفضة السكر بديل صحي يحد من خطر السكري وأمراض القلب
الفواكه منخفضة السكر بديل صحي يحد من خطر السكري وأمراض القلب
الفواكه منخفضة السكر بديل صحي يحد من خطر السكري وأمراض القلب

دراسة جديدة : الحميات منخفضة السعرات تؤثر على صحة الرجال النفسية

الحميات منخفضة السعرات قد تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب
الحميات منخفضة السعرات قد تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب
الحميات منخفضة السعرات قد تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب

دراسة تحذر: إفراط الحامل فى تناول الفيتامينات يؤدى إلى سكر الحمل

الإفراط في الفيتامينات أثناء الحمل يزيد الإصابة بسكر الحمل
الإفراط في الفيتامينات أثناء الحمل يزيد الإصابة بسكر الحمل
الإفراط في الفيتامينات أثناء الحمل يزيد الإصابة بسكر الحمل

سليم سحاب يجري البروفات النهائية لحفل 30 يونيو على مسرح البالون

سليم سحاب
سليم سحاب
سليم سحاب

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد قرار مجلس الوزراء.. هؤلاء الموظفون ممنوعون من ترقيات 2025

مذيعة "صدى البلد" رنا عبد الرحمن

800 جنيه تراجعا.. أسعار الذهب والدولار اليوم

سد النهضة

قبل 20 يوليو.. خبير يحذر إثيوبيا من خطــ ر قادم على سد النهضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد