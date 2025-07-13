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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم 13-7-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه مع مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 13-7-2025.

سعر الدولار اليوم 

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.46 جنيه للشراء و 46.56 جنيه للبيع.

ارتفاع مركز الجنيه

وفقد الدولار 9 قروش من قيمته أمام الجنيه في آخر يوم عمل له في الجهاز المصرفي منذ الخميس الماضي.

عودة البنوك

ومع بدء تعاملات اليوم الأحد؛ عادت البنوك المصرية لعملها بعد انتهاء إجازة الجهاز المصرفي مساء أمس السبت؛ بعد قرار البنك المركزي.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 49.46 جنيه للشراء و 49.56 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.43 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع في بنك الكويت الوطني.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.44 جنيه للشراء و 49.54 جنيه للبيع في بنكي " ميد بنك و قطر الوطني QNB".

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.45 جنيه للشراء و 49.55 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، أبو ظبي الأول، المصرف المتحد، قناة السويس، الإسكندرية، البركة، أبو ظبي التجاري"

 سعر الدولار في معظم البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع في بنوك " القاهرة، فيصل الاسلامي، مصر، HSBC، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، كريدي أجريكول".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.47 جنيه للشراء و 49.57 جنيه للبيع في بنكي العربي الإفريقي الدولي وبيت التمويل الكويتي".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.48 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع في بنكي سايب و الأهلي الكويتي.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.56 جنيه للشراء و 49.66 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

أعلى سعر دولار

وصل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.63 جنيه للشراء و 49.73 جنيه للبيع في بنك نكست

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.6 جنيه للشراء و 49.7 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

تثبيت سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس، الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. 

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%. 

ويأتي هذا القرار، انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. 

المخاطر العالمية

على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ بداية العام، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية. 

واعتمدت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء نهجا حذرا بشأن السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي. 

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهدت أسعار النفط تقلبات حادة في الآونة الأخيرة متأثرة إلى حد كبير بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. 

وبالنسبة لأسعار السلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا طفيفا مدعومة باتجاهات موسمية مواتية. 

ومع ذلك، لا تزال المخاطر تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.

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