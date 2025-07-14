سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الإثنين 14 يوليو

شهد سعر صؤق الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 14 يوليو 2025، في ظل توازن العرض والطلب بالسوق المحلية، خاصة على العملات الخليجية ٠





سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

13.23 جنيه للشراء.



13.26 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري





13.18 جنيه للشراء.



13.25 جنيه للبيع.









سعر الريال السعودى فى بنك مصر

13.18 جنيه للشراء.

13.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

13.22 جنيه للشراء.

13.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

13.20 جنيه للشراء.

13.25 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى

12.90 جنيه للشراء.

13.26 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة

13.16 جنيه للشراء.

13.25 جنيه للبيع.





في بنك قناه السويس

13.17 جنيه للشراء.

13.26 جنيه للبيع.





وتشهد السوق المصرفية حالة من الاستقرار النسبي في تداول العملات العربية، مع توقعات بتحركات طفيفة وفقًا للطلبالموسمي والتغيرات العالمية.