البنك الأهلي ينتظر الحسم النهائي من الزمالك لصفقة أحمد ربيع.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن انتظار البنك الأهلي حسم صفقة أحمد ربيع اليوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



وكتب أحمد حسن :"البنك الأهلي ينتظر الحسم النهائي من الزمالك اليوم لصفقة أحمد ربيع وحال التعثر سيستمر اللاعب مع الفريق".

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن نادي الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"الزمالك يضم مصطفى شلبي وسيد نيمار للتدريبات بشكل طبيعي بعد تعثر الاتفاق مع البنك الأهلي".

وأكد الإعلامي أحمد شوبير أن أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي حدد هدفه بالإنضمام للزمالك وتم الاتفاق على ذلك.

وأضاف شوبير خلال تصريحات إذاعية : الزمالك اتفق مع عبدالقادر واللاعب يرغب في ارتداء القميص الأبيض ولكن مصيره في يد الأهلي بسبب العقد وبقاء موسم فيه يعطل الأمور.

وأوضح : كريم نيدفيد تم الاتفاق على رحيله لسيراميكا وتراجع الأهلي عن اتمام الصفقة دون سبب محدد حتى الآن .