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البنك الأهلي يعسكر في برج العرب استعدادا للموسم الجديد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

البنك الأهلي يعسكر في برج العرب استعدادا للموسم الجديد

طارق مصطفى
طارق مصطفى
كريم عاطف

قرر طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، خوض معسكر مغلق في مدينة برج العرب خلال الفترة من 16 إلى 28 يوليو الجاري؛ للستكمال برنامج الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض فريق البنك الأهلي مجموعة من المباريات التجريبية الودية خلال فترة المعسكر.

وسبق أن أعلن مسئولو نادي البنك الأهلي تعاقدهم مع 6 لاعبين خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، حتى الآن، وهم، أحمد متعب 3 مواسم، مصطفى دويدار 3 مواسم، يسري وحيد لاعب الوسط المهاجم لمدة 3 مواسم، محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط غزل المحلة السابق لمدة 4 مواسم، عمرو الجزار لمدة 3 مواسم، أحمد قفة 3 مواسم.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي برنامجاً خاصاً لتجهيز الصفقات الجديدة للفريق، وذلك خلال المباريات الودية المقرر خوضها بمعسكر الإسكندرية.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي على خوض عدة تجارب ودية بعد الاستقرار بمدينة الإسكندرية، ضمن خطة المرحلة الثانية من إعداد الفريق للموسم الجديد 2025-2026.

نادى البنك الأهلى البنك الأهلى معسكر مغلق مدينة برج العرب برج العرب الموسم الجديد

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