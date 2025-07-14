ريال مدريد يضم لاعب بنفيكا البرتغالي رسميا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، تعاقده مع الظهير الأيسر الإسباني ألفارو كاريراس، لاعب بنفيكا البرتغالي، خلال الصيف الجاري.

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: "توصل نادي ريال مدريد ونادي بنفيكا إلى اتفاق لانتقال ألفارو كاريراس، الذي سيبقى مرتبطًا بنادينا لستة مواسم قادمة، حتى 30 يونيو 2031".

وتدرب ألفارو كاريراس في أكاديمية ريال مدريد للشباب، حيث لعب بين عامي 2017 و2020 في فئتي الشباب والناشئين.

وانضم إلى بنفيكا قادمًا من مانشستر يونايتد بعد اختياره أفضل لاعب تحت 23 عامًا في النادي الإنجليزي لموسم 2021-2022. مع بنفيكا، فاز بكأس الدوري البرتغالي هذا العام.

وسيتم تقديم ألفارو كاريراس، غدًا الثلاثاء، الساعة الواحدة ظهرًا، في مدينة ريال مدريد.

في وقت سابق، سيستقبل رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، كاريراس في حفل التوقيع الرسمي الذي يربط اللاعب بالنادي لـ 6 مواسم قادمة.

وبعد العرض، سيتحدث كاريراس إلى وسائل الإعلام في غرفة الصحافة في مدينة ريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع 3 لاعبين هذا الصيف هم: دين هويسين وترينت ألكسندر أرنولد وفرانكو ماستانتونو.