بعد الصعود لنصف النهائي.. منتخب الناشئين يستعد لمواجهة العراق في كأس الخليج

أدى منتخب مصر، مواليد 2009، ومدربه حسين عبداللطيف، مرانه مساء اليوم على ملعب الإرسال بمدينة الدوحة عقب التغلب على نظيره اليمني بخماسية مقابل هدف في الجولة الثالثة، بمنافسات المجموعة الثانية في كأس الخليج.

واستهل عبداللطيف المران بكلمة للاعبين، أثنى خلالها على الأداء والروح في المباراة، مطالباً الجميع بضرورة التركيز على مواجهة العراق المقبلة ومواصلة الانتصارات، والتي تضمن للمنتخب المصري الصعود كمتصدر للمجموعة، بعد ضمان التأهل للدور نصف النهائي رسمياً، عقب تحقيق الفوز على السعودية والكويت واليمن.

وشدد عبداللطيف على ضرورة تحقيق أقصى استفادة فنية من البطولة، من كل النواحي من أجل الوصول للقوام النهائي في كأس العالم المقبلة في قطر .

وحرص الجهاز الفني على إجراء مران خفيف، تجنباً لتعرض اللاعبين للإرهاق بعد ضغط المباريات المستمر، خلال الأيام الماضية.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه العراق، في الجولة الرابعة، في الثامنة، مساء الاثنين، على ملعب حمد الكبير بمدينة الدوحة.