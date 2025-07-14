ثلاثي الهلال يتألق في التشكيلة المثالية لمونديال الأندية 2025

شهدت التشكيلة المثالية لكأس العالم للأندية 2025، التي أقيمت في الولايات المتحدة، تواجد ثلاثة من نجوم نادي الهلال السعودي، في إنجاز يعكس المستوى المميز الذي قدمه الفريق خلال البطولة التي أقيمت لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا.

ووفقا لتقييمات شبكة «سوفا سكور» المتخصصة في الإحصائيات والأداء الفني، تألق ثلاثي الهلال: الحارس المغربي ياسين بونو، المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، ولاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز، ليحجزوا أماكنهم ضمن أفضل 11 لاعبًا في البطولة.

جاء ذلك بعد نجاح نادي الهلال السعودي في الوصول إلى ربع النهائي وإنهاء مشواره في المركز السابع، كأفضل ناد غير أوروبي أو برازيلي في نسخة هذا العام.

وجاء اختيار اللاعبين بناء على الأرقام الفردية ومساهماتهم المؤثرة خلال المباريات التي خاضها الهلال، في بطولة شهدت 63 مباراة قوية على مدار شهر من المنافسات.

وضمت التشكيلة أيضا ثلاثي تشيلسي، بطل البطولة، وهم مارك كوكوريا، بيدرو نيتو، وكول بالمر المتوج بجائزة أفضل لاعب، إلى جانب ثلاثي باريس سان جيرمان: المغربي أشرف حكيمي، البرازيلي ماركينيوس، والبرتغالي فيتينيا.

كما شملت القائمة النجم الألماني جوشوا كيميش من بايرن ميونيخ، والكولومبي جون آرياس لاعب فلومينينسي البرازيلي.