10 صفقات جديدة تقود انطلاقة الأهلي في فترة الإعداد للموسم الجديد

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أولى خطوات الاستعداد للموسم الكروي الجديد، في ظل متغيرات عديدة شهدتها قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، سواء على مستوى التدعيمات أو الراحلين.

وشهد الميركاتو الأحمر حتى الآن نشاطًا مكثفًا من إدارة التعاقدات، حيث أبرم الأهلي عدة صفقات بارزة، على رأسها التونسي محمد علي بن رمضان، وعودة محمود حسن تريزيجيه لصفوف الفريق بعد غياب طويل، إلى جانب المالي أليو يانج، كما تم التوقيع مع أحمد مصطفى زيزو، وضم الحارس الشاب محمد سيحا من المقاولون العرب.

وفي خط الدفاع، تعاقد النادي مع أحمد رمضان بيكهام من سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة مع بند أحقية الشراء، وتم تفعيل بند الشراء النهائي في عقد مصطفى العش بعد انتهاء إعارته من نادي زد، كما انضم كل من محمد شكري من سيراميكا، وياسين مرعي من فاركو، إضافة إلى محمد شريف في صفقة انتقال حر.

في المقابل، غادر صفوف الأهلي عدد من الأسماء البارزة، حيث رحل كل من علي معلول، عمرو السولية، أكرم توفيق، رامي ربيعة، وحمزة علاء، بينما انتهت إعارة المغربي يحيى عطية الله، وانتقل عمر الساعي إلى المصري البورسعيدي على سبيل الإعارة، كما رحل خالد عبد الفتاح إلى سيراميكا، وأُعير كريم الدبيس للفريق ذاته.

من جانبه، يضع المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو أهمية قصوى على فترة الإعداد الحالية، التي تأتي بعد موسم مرهق للفريق على جميع المستويات المحلية والقارية.

وتُعتبر هذه المرحلة فرصة لإعادة تقييم جاهزية اللاعبين بدنيًا وفنيًا، خاصة العائدين من الإصابة، قبل التوجه إلى المعسكر الخارجي الذي سيحسم من خلاله شكل القائمة النهائية للموسم المقبل.