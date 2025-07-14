قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأم تفجر مفاجآت.. نفاصيل حديدة في قضية مصرية سقطت من شرفة منزلها بالأردن
بعد تجديد حبسه.. قصة مقـ.ـتل سيدة على يد طليقها المستشار السابق
بالأسماء.. ننشر الحركة القضائية بـ محكمة النقض
أسعار البنزين اليوم الإثنين 14 يوليو رسميًا
عمرو ناصر: انتقالي للزمالك خطوة فارقة.. وأعد الجماهير ببذل كل ما لديّ
أمينة شلباية تكشف كواليس سرقة فيلتها: ظرف الفلوس كشف الجاني
شهادة البكالوريا.. من يحدد شروط إعادة الامتحان لطلبة النظام الجديد؟
أكثر من 70% .. الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025
البنك الأهلي يعسكر في برج العرب استعدادا للموسم الجديد
إمام مسجد زين العابدين: الشهامة خُلق قرآني والإسلام جعلها طريقا للجنة
حزب الجبهة الوطنية: الشعب يحرص دائما على المشاركة في انتخابات الشيوخ
أحمد موسي: مصر طرف أصيل ورئيسي في ملف غز ة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

10 صفقات جديدة تقود انطلاقة الأهلي في فترة الإعداد للموسم الجديد

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أولى خطوات الاستعداد للموسم الكروي الجديد، في ظل متغيرات عديدة شهدتها قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، سواء على مستوى التدعيمات أو الراحلين.

وشهد الميركاتو الأحمر حتى الآن نشاطًا مكثفًا من إدارة التعاقدات، حيث أبرم الأهلي عدة صفقات بارزة، على رأسها التونسي محمد علي بن رمضان، وعودة محمود حسن تريزيجيه لصفوف الفريق بعد غياب طويل، إلى جانب المالي أليو يانج، كما تم التوقيع مع أحمد مصطفى زيزو، وضم الحارس الشاب محمد سيحا من المقاولون العرب.

وفي خط الدفاع، تعاقد النادي مع أحمد رمضان بيكهام من سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة مع بند أحقية الشراء، وتم تفعيل بند الشراء النهائي في عقد مصطفى العش بعد انتهاء إعارته من نادي زد، كما انضم كل من محمد شكري من سيراميكا، وياسين مرعي من فاركو، إضافة إلى محمد شريف في صفقة انتقال حر.

في المقابل، غادر صفوف الأهلي عدد من الأسماء البارزة، حيث رحل كل من علي معلول، عمرو السولية، أكرم توفيق، رامي ربيعة، وحمزة علاء، بينما انتهت إعارة المغربي يحيى عطية الله، وانتقل عمر الساعي إلى المصري البورسعيدي على سبيل الإعارة، كما رحل خالد عبد الفتاح إلى سيراميكا، وأُعير كريم الدبيس للفريق ذاته.

من جانبه، يضع المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو أهمية قصوى على فترة الإعداد الحالية، التي تأتي بعد موسم مرهق للفريق على جميع المستويات المحلية والقارية.

 وتُعتبر هذه المرحلة فرصة لإعادة تقييم جاهزية اللاعبين بدنيًا وفنيًا، خاصة العائدين من الإصابة، قبل التوجه إلى المعسكر الخارجي الذي سيحسم من خلاله شكل القائمة النهائية للموسم المقبل.

الاهلي ميركاتو الأهلي الانتقالات الصيفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025| 3 أيام عطلة متوقعة.. وهذا الموعد الرسمي

صورة موضوعية

أثناء عرض استعراضي.. وفاة لاعب «فلاي بورد» بأحد منتجعات الغردقة

الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط

المشدد 3 سنوات لـ كهربائي تسبب في صعق لص أثناء محاولته سرقة تروسيكل بأسيوط

الدواجن

هبطت 40 جنيها| لماذا انخفضت أسعار الدواجن بالأسواق.. وهل سترتفع؟

هؤلاء يحصلون على 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

هؤلاء يصرفون 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

موعد افتتاح حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً.. سعر التذكرة كام؟

الدبلومات الفنية 2025

لطلاب الدبلومات الفنية 2025 .. شروط القبول بالكليات والمعاهد

حديقة الحيوان

بعد الإعلان عن موعد افتتاحها رسميا.. مفاجآت فى تطوير حديقة الحيوان

ترشيحاتنا

القلب

تجنبها فورا.. عادة ليلية تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

الحمل

بعد 19 سنة إحباط.. كيف ساعد الذكاء الاصطناعي العلماء في علاج العقم

الفراخ المقرمشة

بأقل تكلفة .. طريقة عمل الفراخ البروستد كالمطاعم

بالصور

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "
الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "
الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "

أمينة شلباية تكشف كواليس سرقة فيلتها: ظرف الفلوس كشف الجاني

انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"
انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"
انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"

ثلاثي الهلال يتألق في التشكيلة المثالية لمونديال الأندية 2025

نادي الهلال السعودي
نادي الهلال السعودي
نادي الهلال السعودي

احمي بيتك من الكارثة.. 6 نصائح ذهبية لتفادي حرائق الصيف والماس الكهربائي

6 نصائح ذهبية لتفادي حرائق الصيف والماس الكهربائي
6 نصائح ذهبية لتفادي حرائق الصيف والماس الكهربائي
6 نصائح ذهبية لتفادي حرائق الصيف والماس الكهربائي

فيديو

باسم ياخور

قالوا عني مغـ.ـتـ.ـصب وتعرضت لتهديدات مباشرة.. باسم ياخور يكشف أسراره

المتهم

لسيره عكس الاتجاه على الدائرى.. ضبط سائق سيارة نقل

المتهم

القبض على عامل ارتكب أفعالا خادشة للحياء بطريق الإسماعيلية| فيديو

تامر حسني

أحسن فيديو .. تامر حسني يطلق مسابقة بمناسبة ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد