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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المريخ البورسعيدي يحصل على مليون دولار حال انتقال نجم بيراميدز للدوري الإماراتي

ابراهيم عادل
ابراهيم عادل
حمزة شعيب

اقترب إبراهيم عادل، جناح نادي بيراميدز ومنتخب مصر، من خوض تجربة جديدة في الدوري الاماراتي، بعدما تم الاتفاق بشكل نهائي على انتقاله إلى صفوف نادي الجزيرة الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار، في صفقة تُعد الأكبر في مسيرته حتى الآن.

المريخ البورسعيدي يجني مليون دولار 

من المنتظر أن يحصل نادي المريخ البورسعيدي على 20% من قيمة الصفقة، وفقًا للبند المدرج في عقد انتقال اللاعب إلى بيراميدز قبل سنوات، حيث كانت إدارة النادي البورسعيدي قد ضمنت هذا الشرط تحسبًا لأي انتقال خارجي مستقبلي.

يغادر اللاعب الشاب القاهرة صباح الثلاثاء، متوجهاً إلى الإمارات لإنهاء إجراءات انتقاله، ومن المقرر أن يخضع للفحوصات الطبية في نادي الجزيرة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة بعد اجتياز الكشف بنجاح.

وبمجرد انتهاء الإجراءات، سينضم إبراهيم عادل مباشرة إلى معسكر الجزيرة المُقام حاليًا في إسبانيا، ضمن استعدادات الفريق لانطلاقة الموسم الكروي الجديد.

تفاصيل انتقال ابراهيم عادل للجزيرة الإماراتي

وبحسب مصادر مطلعة، فإن إدارة بيراميدز المتواجدة حاليًا في الإمارات لعبت دورًا حاسمًا في تسهيل المفاوضات، خاصة بعد وصول العرض المالي إلى الرقم المطلوب من قبل النادي.

ورغم رغبة اللاعب في خوض تجربة احترافية في أوروبا، فإن عدم توفر عرض يتناسب مع طموحاته الفنية والمالية جعله يميل إلى خوض تجربة قوية في الدوري الإماراتي، خاصة في ظل الجدية الكبيرة التي أبدتها إدارة نادي الجزيرة لحسم الصفقة.

الجزيرة يدعم صفوفه بجناح بيراميدز

وينتظر أن يضيف إبراهيم عادل قوة هجومية إلى صفوف الفريق الإماراتي، لما يتمتع به من مهارات فردية وسرعة في الأداء، جعلته محط أنظار أندية عدة داخل وخارج مصر خلال الفترات الماضية.

ابراهيم عادل المريخ البورسعيدي بيراميدز الجزيرة الإماراتي

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