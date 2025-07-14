لجنة جديدة للاعبين المحترفين في الخارج

وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على تشكيل لجنة اللاعبين المحترفين بالخارج برئاسة السيد المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وعضوية كل من : محمد أبو حسين وطارق أبو العنين ومحمد الشربيني أعضاء مجلس الإدارة.

بالاضافة الى علاء نبيل المدير الفني للاتحاد وعصام سراج الدين رئيس القطاع التجاري و شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة وأحمد إيهاب ووسيم أحمد وهشام عطا و أحمد شعلان و محمد شعبان .



وحدد القرار بتشكيل اللجنة الجديدة مهامها على النحو الأتي :

‏- إجراء البحث الدوري عن اللاعبين المحترفين مزدوجي الجنسية .



‏- المتابعة الدورية للاعبين المحترفين وإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية لهم .



‏- التواصل بصفة رسمية معهم وإقناعهم بالمشروع المصري وإستقطابهم لتمثيل المنتخبات المصرية .



‏- التنسيق بين اللاعبين والمديرين الفنيين للمنتخبات والمشاركة في التخطيط لتلك المنتخبات إعتماداً على اللاعبين المميزين .