منتخب رجال السلة يفوز على كوت ديفوار وديًا استعدادًا لبطولة الأفروباسكت

فاز المنتخب الوطني لكرة السلة للرجال، على منتخب كوت ديفوار وديًا، بنتيجة 71/ 70، وذلك استعدادًا لخوض منافسات بطولة الأفروباسكت، والمقرر إقامتها في أنجولا خلال الفترة من 12 إلى 24 أغسطس المقبل.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

24/13

38/29

52/51

71/70

وضمت قائمة منتخب مصر للمباراة كل من: يوسف رفعت، آدم موسى، يوسف شيخو، أحمد عادل، عمر عزب، إيهاب أمين، محمد طه "ميدو"، يوسف شحاتة، أحمد ياسر ريحان، مهاب ياسر، يوسف شوشة، عمرو الجندي، عمرو زهران، إبراهيم زهران، عمر الشيخ، باتريك جاردنر، محمد يونس، خالد عبد الناصر، أنس أسامة، سيف سمير، عمر طارق، مصطفى كيجو، أحمد خلف "بيبو"، عاصم مرعي، عصام تامر، وعبدالله ناصر.

ويضم الجهاز الفني: محمد الكرداني مديرًا فنيًا، ومعه محمد سليم، رامي طلعت، وأحمد الجارحي مدربين، د. إسلام جمعة طبيبًا، تامر كرارة للعلاج الطبيعي، محمد جمال مخطط أحمال، عبد الرحمن الجلاد محلل أداء، ياسر عبد الله أخصائي تأهيل، علي موسى مدلك، سامح صلاح مديرًا إداريًا، ومحمد ربيع إداريًا.

ويشارك المنتخب المصري في النسخة المقبلة من البطولة ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات السنغال، مالي، وأوغندا.

ويستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة مالي يوم 12 أغسطس، ثم يلتقي مع السنغال يوم 14 أغسطس، على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة أوغندا يوم 16 أغسطس.