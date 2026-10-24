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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. ضربة موجعة لبيراميدز في مباراة المريخ بنتيو

الجزائري نذير بو علي
الجزائري نذير بو علي
حسن العمدة

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن إصابة المهاجم الدولي الجزائري نذير بو علي، بإصابة على مستوى العضلة الخلفية خلال مباراة المريخ بنتيو في دوري أبطال أفريقيا.

وحقق بيراميدز الفوز على المريخ بنتيو بطل جنوب السودان 5-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب وضمان التأهل لدور المجموعات من دوري الأبطال.

وخرج نذير مصابا في الدقيقة 77 من عمر اللقاء واضطر بيراميدز لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد انتهاء التغييرات الخمسة، وخضع اللاعب لفحص طبي أولى مع الطبيب.

الطبيب أوضح أن الفحص المبدئي أظهر إصابة المهاجم الجزائري بمزق على مستوى العضلة الخلفية، ولكنه سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية والأشعة خلال ساعات لتحديد مدى قوة الإصابة وبرنامج التأهيل.

مصطفى المنيري بيراميدز نادي بيراميدز نذير بو علي

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