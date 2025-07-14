لؤي وائل: اللعب في المحترفين تجربة صعبة.. وتعاهدنا على عودة المقاولون العرب للممتاز

كشف لؤي وائل لاعب المقاولون العرب الحالي والأهلي والإنتاج الحربي والجونة السابق، عن كواليس تخص تجربة ذئاب الجبل الموسم السابق في دوري المحترفين، وذلك عبر تصريحات هامة لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري والذي يذاع عبر إذاعة أون سبورت إف أم.

وقال وائل: اللعب في دوري المحترفين كان تجربة صعبة للغاية، الهبوط كان بمثابة صدمة للجميع لأن نادي المقاولون العرب ناد كبير وله اسم وتاريخ عريق محلي وقاري، لذلك قررنا كمجموعة لاعبين كبار عدم الرحيل ومساعدة النادي في العودة من جديد للدوري الممتاز، والحمد لله نجحنا في المهمة بعد موسم واحد فقط، واستطعنا ان نرجع النادي لمكانته الطبيعية وسط الكبار.

وتابع لاعب المقاولون العرب الحالي: عدم الرحيل والاستمرار مع نادي المقاولون العرب بعد الهبوط كان أصعب قرار في مشواري الكروي، لأني أول مرة هلعب دوري درجة تانية في مسيرتي، ودي مخاطرة كبيرة لإنك لو معرفتش تصعد بسرعة وارد متعرفش تلعب دوري ممتاز تاني، لكن اسم وتاريخ نادي المقاولون العرب يستاهل ناخد المخاطرة دي وكمان ثقتنا في نفسنا كمجموعة، والحمد لله قدرنا بقيادة كابتن محمد مكي نرجع للدوري الممتاز بسرعة.

وأضاف لاعب الأهلي السابق: الملاعب كانت من أهم المشاكل اللي واجهتنا في دوري المحترفين، حرفيًا كان فيه ملاعب لا تصلح للعب كرة القدم، بجانب مشكلة السفر الطويل والإرهاق، لكننا تخطينا كل هذا ونجحنا في العودة بسرعة، كما أن نظام اللعب مختلف عن الدوري الممتاز وعشان كده كنا محتاجين وقت للتأقلم وعملنا ده بسرعة وأنجزنا المهمة.

وواصل لؤي وائل: الاستقرار الإداري والفني ساعدنا في إنجاز المهمة بعد موسم واحد فقط، أندية عريقة وكبيرة هبطت ومرجعتش لحد دلوقتي، الموضوع مش سهل خالص، لكن الإدارة وفرت لنا كل حاجة محتاجينها عشان نرجع بسرعة، وبمجهودات الكابتن محمد مكي والجهاز الفني والإدارة واللاعبين قدرنا نعمل موسم كبير.

واختتم لاعب الإنتاج الحربي السابق: تغيير المدربين وعدم الاستقرار الفني وتقصير اللاعبين والأخطاء الفنية وعدم التوفيق والمشاكل الإدارية كل دي عوامل اتجمعت عشان تقودنا للهبوط في الموسم قبل الماضي، المسؤولية مشتركة وكما تحملنا مسؤولية الهبوط تحملنا مسؤولية العودة.