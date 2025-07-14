قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار البنزين اليوم الإثنين 14 يوليو رسميًا
عمرو ناصر: انتقالي للزمالك خطوة فارقة.. وأعد الجماهير ببذل كل ما لديّ
أمينة شلباية تكشف كواليس سرقة فيلتها: ظرف الفلوس كشف الجاني
شهادة البكالوريا.. من يحدد شروط إعادة الامتحان لطلبة النظام الجديد؟
أكثر من 70% .. الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025
البنك الأهلي يعسكر في برج العرب استعدادا للموسم الجديد
الأم تفجر مفاجآت.. نفاصيل حديدة في قضية مصرية سقطت من شرفة منزلها بالأردن
إمام مسجد زين العابدين: الشهامة خُلق قرآني والإسلام جعلها طريقا للجنة
حزب الجبهة الوطنية: الشعب يحرص دائما على المشاركة في انتخابات الشيوخ
أحمد موسي: مصر طرف أصيل ورئيسي في ملف غز ة
خطة حكومية لتوفير سكن بديلة لقاطني العمارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لؤي وائل: اللعب في المحترفين تجربة صعبة.. وتعاهدنا على عودة المقاولون العرب للممتاز

لؤي وائل
لؤي وائل
كريم عاطف

كشف لؤي وائل لاعب المقاولون العرب الحالي والأهلي والإنتاج الحربي والجونة السابق، عن كواليس تخص تجربة ذئاب الجبل الموسم السابق في دوري المحترفين، وذلك عبر تصريحات هامة لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري والذي يذاع عبر إذاعة أون سبورت إف أم.

وقال وائل: اللعب في دوري المحترفين كان تجربة صعبة للغاية، الهبوط كان بمثابة صدمة للجميع لأن نادي المقاولون العرب ناد كبير وله اسم وتاريخ عريق محلي وقاري، لذلك قررنا كمجموعة لاعبين كبار عدم الرحيل ومساعدة النادي في العودة من جديد للدوري الممتاز، والحمد لله نجحنا في المهمة بعد موسم واحد فقط، واستطعنا ان نرجع النادي لمكانته الطبيعية وسط الكبار.

وتابع لاعب المقاولون العرب الحالي: عدم الرحيل والاستمرار مع نادي المقاولون العرب بعد الهبوط كان أصعب قرار في مشواري الكروي، لأني أول مرة هلعب دوري درجة تانية في مسيرتي، ودي مخاطرة كبيرة لإنك لو معرفتش تصعد بسرعة وارد متعرفش تلعب دوري ممتاز تاني، لكن اسم وتاريخ نادي المقاولون العرب يستاهل ناخد المخاطرة دي وكمان ثقتنا في نفسنا كمجموعة، والحمد لله قدرنا بقيادة كابتن محمد مكي نرجع للدوري الممتاز بسرعة.

وأضاف لاعب الأهلي السابق: الملاعب كانت من أهم المشاكل اللي واجهتنا في دوري المحترفين، حرفيًا كان فيه ملاعب لا تصلح للعب كرة القدم، بجانب مشكلة السفر الطويل والإرهاق، لكننا تخطينا كل هذا ونجحنا في العودة بسرعة، كما أن نظام اللعب مختلف عن الدوري الممتاز وعشان كده كنا محتاجين وقت للتأقلم وعملنا ده بسرعة وأنجزنا المهمة.  

وواصل لؤي وائل: الاستقرار الإداري والفني ساعدنا في إنجاز المهمة بعد موسم واحد فقط، أندية عريقة وكبيرة هبطت ومرجعتش لحد دلوقتي، الموضوع مش سهل خالص، لكن الإدارة وفرت لنا كل حاجة محتاجينها عشان نرجع بسرعة، وبمجهودات الكابتن محمد مكي والجهاز الفني والإدارة واللاعبين قدرنا نعمل موسم كبير.

واختتم لاعب الإنتاج الحربي السابق: تغيير المدربين وعدم الاستقرار الفني وتقصير اللاعبين والأخطاء الفنية وعدم التوفيق والمشاكل الإدارية كل دي عوامل اتجمعت عشان تقودنا للهبوط في الموسم قبل الماضي، المسؤولية مشتركة وكما تحملنا مسؤولية الهبوط تحملنا مسؤولية العودة.

لؤي وائل المقاولون العرب الأهلي الإنتاج الحربي الجونة دوري المحترفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025| 3 أيام عطلة متوقعة.. وهذا الموعد الرسمي

صورة موضوعية

أثناء عرض استعراضي.. وفاة لاعب «فلاي بورد» بأحد منتجعات الغردقة

الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط

المشدد 3 سنوات لـ كهربائي تسبب في صعق لص أثناء محاولته سرقة تروسيكل بأسيوط

الدواجن

هبطت 40 جنيها| لماذا انخفضت أسعار الدواجن بالأسواق.. وهل سترتفع؟

موعد افتتاح حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً.. سعر التذكرة كام؟

هؤلاء يحصلون على 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

هؤلاء يصرفون 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

الدبلومات الفنية 2025

لطلاب الدبلومات الفنية 2025 .. شروط القبول بالكليات والمعاهد

حديقة الحيوان

بعد الإعلان عن موعد افتتاحها رسميا.. مفاجآت فى تطوير حديقة الحيوان

ترشيحاتنا

باسم ياخور

قالوا عني مغـ.ـتـ.ـصب وتعرضت لتهديدات مباشرة.. باسم ياخور يكشف أسراره

تامر حسني

أحسن فيديو .. تامر حسني يطلق مسابقة بمناسبة ألبومه الجديد

طليقة إبراهيم تكشف أسراره

بناته اتفضحوا بسبب الفيديو .. طليقة إبراهيم تكشف أسراره| فيديوجراف

بالصور

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "
الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "
الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "

أمينة شلباية تكشف كواليس سرقة فيلتها: ظرف الفلوس كشف الجاني

انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"
انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"
انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"

ثلاثي الهلال يتألق في التشكيلة المثالية لمونديال الأندية 2025

نادي الهلال السعودي
نادي الهلال السعودي
نادي الهلال السعودي

احمي بيتك من الكارثة.. 6 نصائح ذهبية لتفادي حرائق الصيف والماس الكهربائي

6 نصائح ذهبية لتفادي حرائق الصيف والماس الكهربائي
6 نصائح ذهبية لتفادي حرائق الصيف والماس الكهربائي
6 نصائح ذهبية لتفادي حرائق الصيف والماس الكهربائي

فيديو

باسم ياخور

قالوا عني مغـ.ـتـ.ـصب وتعرضت لتهديدات مباشرة.. باسم ياخور يكشف أسراره

المتهم

لسيره عكس الاتجاه على الدائرى.. ضبط سائق سيارة نقل

المتهم

القبض على عامل ارتكب أفعالا خادشة للحياء بطريق الإسماعيلية| فيديو

تامر حسني

أحسن فيديو .. تامر حسني يطلق مسابقة بمناسبة ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد