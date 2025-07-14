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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لؤي وائل: بيراميدز قادر على سحب البساط من الأهلي والزمالك

بيراميدز
بيراميدز
كريم عاطف

أكد لؤي وائل لاعب المقاولون العرب الحالي والأهلي والإنتاج الحربي والجونة السابق أن كابتن شوقي غريب اسم كبير في عالم التدريب بالكرة المصرية وأنه كان كلمة السر في عودته لمستواه بعد رحيله عن الأهلي، وذلك عبر تصريحات هامة لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري والذي يذاع عبر إذاعة أون سبورت إف أم.

وقال وائل: كابتن شوقي هو كلمة السر في عودتي للتألق وتقديم موسم هو الأقوى في مسيرتي الكروية مع الإنتاج الحربي بعد رحيلي عن الأهلي، لعبت 3 مواسم بجانب عمالقة أمثال محمد زيدان ومحمود فتح الله ومحمد فضل وصلاح أمين وحسن الشامي، الإسكواد كان قوي جدًا، وقدرت أرجع لمستواي الطبيعي وأظهر قدراتي وإمكانياتي وأتخطى أزمة الأهلي.

وتابع لاعب المقاولون العرب الحالي: النادي قادر على المنافسة مع الكبار، ربما ليس بنفس القدرة الشرائية للأندية الكبيرة، لكن الأهم إزاي تصرف فلوسك صح، بتروجيت وحرس الحدود عملوا موسم كبير وقدروا يكونوا وسط التسعة الكبارعلى حساب أندية تانية القوة الشرائية بتاعتها أضعاف أضعاف ميزانياتهما، القصة كلها أنت حاطط أهداف أيه لك كفريق وكلاعب، وازاي المجموعة كلها تشتغل على قلب رجل واحد وتحقق الأهداف دي.

وأضاف لاعب الأهلي السابق: المنافسة في الدوري اختلفت بسبب دخول أندية بقوة شرائية أعلى قريبة من الأندية الكبيرة، أندية كتير بقت تقدر تحط ميزانيات كويسة وتجيب لاعيبة على أعلى مستوى، زي سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي والمصري، وده أعطى قوة للبطولة، زمان كان مفيش غير الأهلي والزمالك دلوقتي بقى فيه 6 أو 7 أندية تقدر تنافس وتغير الشكل للأحسن.

وواصل لؤي وائل: تواجد أندية الشركات بميزانيات مفتوحة أثر بشكل كبير على الأندية الشعبية، وبالتالي القصة بقت صعبة جدًا لأندية زي الإسماعيلي اللي بيعاني من سنوات وأتمنى عودته مرة تانية لسابق عهده، كمان فيه أندية كبيرة وعريقة هبطت ومقدرتش ترجع تاني زي المنصورة والترسانة وغزل المحلة اللي بيعافر كل موسم، وده بسبب سيطرة أندية الشركات والمؤسسات على البطولة.  

واختتم لاعب الإنتاج الحربي السابق: المنافسة الموسم القادم هتستمر بين الثلاثي الكبار، بيراميدز يقدر يسحب البساط من القطبين لإن عندهم مشروع كامل بخطوات ثابتة واستقرار مالي وفني وإداري ماشيين عليه بقالهم سنوات وأصبحوا قادرين على الاستمرارية، وبالتالي النتيجة الفوز بدوري أبطال إفريقيا على حساب فريق قوي زي صن داونز، والمنافسة على كل البطولات المحلية والقارية لحد أخر مباراة، كمان ممكن نشوف البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وزد والمصري بينافسوا على البطولة وبيقدموا منتج قوي يضيف للبطولة.

لؤي وائل المقاولون العرب الأهلي بيراميدز الزمالك

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