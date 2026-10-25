«عموته» يمنح عمر الساعي وعدًا بالمشاركة أساسيًا أمام كيتارا الأوغندي

كشف برنامج «ستاد المحور» عن تفاصيل الحديث الذي دار بين المغربي الحسين عموته، المدير الفني للنادي الأهلي، وعمر الساعي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، قبل المواجهة المرتقبة أمام كيتارا الأوغندي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقالت الإعلامية دينا سليم، خلال تصريحاتها في برنامج «ستاد المحور»، إن عموته حرص على التحدث مع عمر الساعي خلال الفترة الماضية، من أجل منحه دفعة معنوية وتحفيزه على مواصلة تقديم مستويات مميزة، سواء خلال التدريبات الجماعية أو في المباريات التي يحصل فيها على فرصة المشاركة.

وأضافت أن المدير الفني للأهلي أكد للاعب أن اجتهاده في التدريبات وظهوره بمستوى جيد عندما يشارك مع الفريق، سيكونان عاملين أساسيين في زيادة فرص حصوله على وقت أكبر في المباريات المقبلة، مشددًا على أن المنافسة داخل الفريق مفتوحة أمام جميع اللاعبين، وأن الأداء هو المعيار الأساسي لاختيار التشكيل.

فرصة جديدة لعمر الساعي في تشكيل الأهلي

وأشارت دينا سليم إلى أن الحسين عموته وعد عمر الساعي بمنحه فرصة المشاركة أساسيًا في مواجهة كيتارا الأوغندي، المقرر إقامتها غدًا الأحد على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويأتي هذا التوجه في إطار رغبة المدرب المغربي في الاستفادة من الإمكانيات الفنية التي يمتلكها اللاعب، إلى جانب منحه الثقة اللازمة لإثبات قدراته والمساهمة في تحقيق أهداف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وتسعى هذه الخطوة إلى زيادة المنافسة بين لاعبي الأهلي على حجز مكان في التشكيل الأساسي، خاصة مع ارتباط الفريق بالعديد من المواجهات المحلية والقارية التي تتطلب جاهزية جميع العناصر.

الأهلي يستهدف حسم التأهل أمام كيتارا

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة كيتارا الأوغندي، وسط تطلعات لحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة الإفريقية، ومواصلة مشواره نحو المنافسة على اللقب.

ومن المنتظر أن تمثل المباراة فرصة مهمة لعمر الساعي لإثبات جدارته بالحصول على دور أكبر داخل الفريق، حال مشاركته وفقًا لما كشف عنه برنامج «ستاد المحور»، في ظل سعي الجهاز الفني لتحقيق التوازن بين تجهيز اللاعبين وحصد النتائج الإيجابية