قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«كان سهران في رواندا».. سهام صالح تُفجّر مفاجأة بشأن سبب هجوم جماهير الزمالك على «فتوح»
مُتحدث الوزراء: الحكومة تدرك الضغوط المعيشية على المواطنين وتعمل على تلبية أولوياتهم
نيسان Z موديل 2026 الرياضية بقوة 400 حصان .. صور
كيتارا الأوغندي: الفريق يستحق الانتصار في مباراة الذهاب.. ولا مستحيل في كرة القدم
خبير استراتيجي: "منتدى مصر 2026" يجب أن يتحوّل إلى منصة سنوية لمناقشة قضايا الوطن
ماس كهربائي يُشعل النيران داخل منزل بدار السلام في سوهاج.. والحماية المدنية تسيطر
كاتب صحفي: "منتدى مصر 2026" صنع الأمل .. لكن المواطن يحتاج إلى نتائج عاجلة
"ألف مبروك يا أسد مصر".. لميس الحديدي تهنئ مصطفى شوبير بزفافه وتعتذر عن عدم حضور الحفل
محمد رمضان يشوّق جمهوره لمسلسل «عشماوي»: نجاح يليق بتاريخ الدراما المصرية
وزارة الرياضة تكشف آخر تطورات واقعة الطفلة زينة فاروق ومدرب تنس الطاولة
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو قبل الانتخابات.. ومطالبات بمحاسبة المسئولين عن إخفاق 7 أكتوبر
ألفاريز يقود أتلتيكو مدريد للفوز على لاكورونيا في الدوري الإسباني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«عموته» يمنح عمر الساعي وعدًا بالمشاركة أساسيًا أمام كيتارا الأوغندي

عمر الساعي
عمر الساعي
رباب الهواري

كشف برنامج «ستاد المحور» عن تفاصيل الحديث الذي دار بين المغربي الحسين عموته، المدير الفني للنادي الأهلي، وعمر الساعي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، قبل المواجهة المرتقبة أمام كيتارا الأوغندي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقالت الإعلامية دينا سليم، خلال تصريحاتها في برنامج «ستاد المحور»، إن عموته حرص على التحدث مع عمر الساعي خلال الفترة الماضية، من أجل منحه دفعة معنوية وتحفيزه على مواصلة تقديم مستويات مميزة، سواء خلال التدريبات الجماعية أو في المباريات التي يحصل فيها على فرصة المشاركة.

وأضافت أن المدير الفني للأهلي أكد للاعب أن اجتهاده في التدريبات وظهوره بمستوى جيد عندما يشارك مع الفريق، سيكونان عاملين أساسيين في زيادة فرص حصوله على وقت أكبر في المباريات المقبلة، مشددًا على أن المنافسة داخل الفريق مفتوحة أمام جميع اللاعبين، وأن الأداء هو المعيار الأساسي لاختيار التشكيل.

فرصة جديدة لعمر الساعي في تشكيل الأهلي

وأشارت دينا سليم إلى أن الحسين عموته وعد عمر الساعي بمنحه فرصة المشاركة أساسيًا في مواجهة كيتارا الأوغندي، المقرر إقامتها غدًا الأحد على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويأتي هذا التوجه في إطار رغبة المدرب المغربي في الاستفادة من الإمكانيات الفنية التي يمتلكها اللاعب، إلى جانب منحه الثقة اللازمة لإثبات قدراته والمساهمة في تحقيق أهداف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وتسعى هذه الخطوة إلى زيادة المنافسة بين لاعبي الأهلي على حجز مكان في التشكيل الأساسي، خاصة مع ارتباط الفريق بالعديد من المواجهات المحلية والقارية التي تتطلب جاهزية جميع العناصر.

الأهلي يستهدف حسم التأهل أمام كيتارا

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة كيتارا الأوغندي، وسط تطلعات لحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة الإفريقية، ومواصلة مشواره نحو المنافسة على اللقب.

ومن المنتظر أن تمثل المباراة فرصة مهمة لعمر الساعي لإثبات جدارته بالحصول على دور أكبر داخل الفريق، حال مشاركته وفقًا لما كشف عنه برنامج «ستاد المحور»، في ظل سعي الجهاز الفني لتحقيق التوازن بين تجهيز اللاعبين وحصد النتائج الإيجابية

عمر الساعي الاهلي عموته اخبار الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإنترنت الأرضي

بأمر الحكومة| باقة الإنترنت الأرضي بقت الضعف بنفس السعر.. متى يتم التطبيق؟

عداد الكهرباء

تخفيض 30% ومهلة 6 أشهر.. هدية من الحكومة لأصحاب العدادات الكودية

الأجور

زيادة 7 آلاف جنيه| رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه.. اعرف هتقبض كام

سعر الذهب

500 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يفقد مكاسبه وعيار 21 يخالف التوقعات

وزير التربية والتعليم

حقيقة تقسيم العام الدراسي بالمدارس لأربعة فصول من العام القادم|التعليم تحسم الجدل

الحد الأدني للاجور

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. تحركات لرفع الحد الأدنى للأجور بمعدل 187.5% في 3سنوات

معتمد جمال

800 ألف دولار تنعش خزينة الزمالك .. ناقد رياضي يكشف التفاصيل

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة بشأن إلغاء حظر الخمور وإغلاق البارات خلال رمضان

ترشيحاتنا

أميرة العادلي: قصور الثقافة تحتاج إلى وزير متفرغ وتمويل وموظفين

أميرة العادلي: قصور الثقافة تحتاج إلى وزير متفرّغ وتمويل وموظفين

أميرة العادلي: قياس الفقر وتحسن حياة المواطنين يتطلب إتاحة بيانات الدخل والإنفاق

برلمانية: قياس الفقر وتحسن حياة المواطنين يتطلب إتاحة بيانات الدخل والإنفاق

محمد أنيس: رفع الأجور يجب أن يرتبط بالإنتاج والتضخم لتعزيز القوة الشرائية

محمد أنيس: رفع الأجور يجب أن يرتبط بالإنتاج والتضخم لتعزيز القوة الشرائية

بالصور

ريهام عبد الغفور تستعرض جمالها بفستان كاجوال | صور

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور

إطلالة رياضية .. نسرين طافش تستعرض رشاقتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد