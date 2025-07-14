محمد عبد المنعم يوجه رسالة لوالدته في أحدث ظهور

شارك محمد عبد المنعم، لاعب نيس الفرنسي صورة جديدة في أحدث ظهور عبر حسابه على انستجرام.

وظهر محمد عبد المنعم رفقة والدته، وكتب: “انتي اغلى واجمل حب في الدنيا دي والله يا أمي”.

محمد عبد المنعم ووالدته

وكان قد ظهر محمد عبد المنعم اثناء أداءه تمارين تأهيلية من الجيم، عقب عودته من إصابة الرباط الصليبي.

وأعلن نادي نيس الفرنسي، حجم إصابة المدافع المصري محمد عبد المنعم، التي تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الفرنسي.

وأكد نادي نيس أن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ودعّم “نيس” لاعبه المصري، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة أقوى إلى الملاعب.