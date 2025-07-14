لاعبو الأهلي يخضعون لقياسات بدنية استعدادًا للموسم الجديد

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقياسات بدنية دقيقة، اليوم، في إطار التحضيرات الخاصة بالاستعداد للفترة المقبلة.

وجاءت القياسات البدنية للاعبين، ضمن البرامج المحددة من الجهاز الفني، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، للوقوف على الحالة البدنية لجميع اللاعبين.

ويحرص الجهاز الفني على تنفيذ كل مراحل الإعداد وفق رؤية علمية دقيقة لتقييم الجوانب البدنية للاعبين، مما يساعد على وضع برامج تدريب تتناسب مع حالة كل لاعب، للمساعدة في رفع كفاءة الأداء بشكل عام.

الأهلي يواصل تدعيم الصفوف

دخل النادي الأهلي بقوة على خط التعاقدات، حيث أعلن ضم المدافع ياسين مرعي من فاركو بعقد يمتد لخمس سنوات، كما أتم التعاقد مع الظهير الأيسر محمد شكري من سيراميكا.

وشهد الميركاتو الأحمر صفقات بارزة، منها التونسي محمد علي بن رمضان، وعودة محمود حسن "تريزيجيه"، بالإضافة إلى المالي أليو ديانج، وأحمد مصطفى زيزو، ومحمد سيحا حارس المقاولون.