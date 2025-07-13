الزمالك يسعي لحسم صفقة أحمد ربيع.. ومصطفى شلبي يقترب من البنك الأهلي

يكثف مسؤولو نادي الزمالك، جهودهم خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم التعاقد مع أحمد ربيع، لاعب فريق البنك الأهلي، ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب رحيل مصطفى شلبي، إلى صفوف البنك الأهلي، بعد أن تعثرت أكثر من جلسة جمعت اللاعب مع إدارة النادي بسبب الخلاف حول المطالب المالية.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء ، أن مسؤولي الزمالك فتحوا باب التفاوض مجددًا مع شلبي خلال الساعات الماضية، وطالبوه بتخفيض طلباته المالية من أجل تسهيل انتقاله إلى البنك الأهلي، لا سيما وأن فرص مشاركته في التشكيل الأساسي تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا تبدو محدودة في الوقت الحالي.

وأشار المصدر ، إلى أن إدارة الزمالك ترى أن رحيل اللاعب سيكون في صالح الطرفين، خاصة في ظل تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة، وتعرضه لضغوط جماهيرية متزايدة، إلى جانب رغبته في العودة للمشاركة بشكل منتظم، وهو ما قد يجده في تجربته الجديدة مع البنك الأهلي.