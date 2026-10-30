قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الفرنسي: أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي تشكل تحديًا للسلام والأمن الدوليين
خالد محمد علي: هجمات المسيرات على محطات الكهرباء في السودان تتجاوز قدرات الدعم السريع
سانا: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي تهدد تربية الماشية ومصادر رزق الأهالي في رويحينة
الزمالك يهزم الجزيرة 57-51 في دوري المرتبط لكرة السلة
وسط تصاعد التوتر في مضيق هرمز.. حريق على متن سفينة تعرضت لهجوم قرب جزيرة إيرانية
التحريات تكشف تفاصيل اتهام البلوجر روكي أحمد بنشر فيديوهات رقص بالتجمع.. خاص
بعد قرار البنك المركزي.. حدود السحب اليومي من إنستاباي والبنوك
منال عوض للخريجين: مصر تنتظر منكم الكثير وثقوا في قدراتكم لصناعة المستقبل
خاص | كالوشا يتصدر قائمة المرشحين لتدعيم دفاع الأهلي في يناير 2027
بكري: الحفاظ على استقرار الدولة وقوة مؤسساتها ضرورة لحماية الأمن القومي
إمكانات واعدة لإنتاج البترول بالصحراء الغربية.. تفاصيل مباحثات وزير البترول مع رئيس شركة عالمية
ننشر.. أسماء الفائزين بعضوية عليا الوفد والسكرتارية| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البوسنة والهرسك تحذر مجلس الأمن من تهديد مكاسب اتفاق دايتون للسلام بسبب تحركات انفصالية

البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك
أ ش أ

حذر رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك دينيس بيتشيروفيتش من أن ما تحقق على مدى عقود من تنفيذ اتفاق دايتون للسلام بات "مهددا"، متهما قيادة جمهورية صرب البوسنة بالسعي إلى تقويض دور الممثل السامي للامم المتحدة وإضعاف المحكمة الدستورية والسيطرة على ممتلكات الدولة.

وقال بيتشيروفيتش، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن البوسنة والهرسك اليوم الجمعة، إن ما وصفه بـ"القيادة الانفصالية" في جمهورية صرب البوسنة تحاول تهيئة الظروف للانفصال، بما في ذلك من خلال جهود ضغط لتغيير السياسة الأمريكية الراسخة تجاه البوسنة والهرسك.

وأشار إلى حكم أصدرته المحكمة الدستورية في 25 سبتمبر يحظر أنشطة الضغط التي تنتهك الدستور، داعيا إلى محاسبة من يقوضون اتفاق السلام، وتعزيز استقلال المؤسسات القضائية، والحفاظ على ولاية وصلاحيات الممثل السامي.

كما حذر من أن تمجيد مجرمي الحرب "يبعث برسالة خطيرة"، في إشارة إلى دفن راتكو ملاديتش، المدان بجرائم حرب، في صربيا مع تكريم عسكري ورسمي رفيع.

وأعرب بيتشيروفيتش كذلك عن قلقه إزاء ما وصفه بضغوط تتعرض لها كوادر وباحثو مركز سريبرينيتسا التذكاري، مشددا على ضرورة حماية المؤسسات المعنية بحفظ الذاكرة وتوثيق الجرائم.


 

رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك دينيس بيتشيروفيتش اتفاق دايتون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة

شيكو بانزا

لجنة الحكام تحسم موقف شيكوبانزا من العقوبة بعد واقعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

باقة إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجانًا والتطبيق 1 نوفمبر

قراصنة يسرقون 6.3 مليار دولار من عملاق العملات المشفرة

قراصنة كوريا الشمالية يسرقون 6.3 مليار دولار من عملاق العملات المشفرة

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 30 أكتوبر.. فيديو

أسعار السلع التموينية

30 سلعة بأسعار مخفضة ضمن مقررات تموين شهر نوفمبر 2026.. تعرف عليها

شهادات

شهادات الادخار بعد رفع الفائدة في بنكي الأهلي ومصر.. كم تبلغ أرباح 100 ألف جنيه؟

ترشيحاتنا

انفجارات

3 انفجارات تهز عدن وسط أنباء عن إطلاق صاروخين من اب والضالع

"تحالف دعم الشرعية"

تحالف دعم الشرعية: تدمير صاروخ باليستي بالمنطقة الجنوبية بالسعودية ومسيرة بالرياض

الداخلية الفرنسية

الداخلية الفرنسية تدعو المواطنين إلى عدم إعادة نشر محتويات تحض على الكراهية

بالصور

5 أنماط للكبد الدهني.. دراسة تكشف اختلاف مخاطر الإصابة بسرطان الكبد وفشل الكبد

أنماط مختلفة للكبد الدهني
أنماط مختلفة للكبد الدهني
أنماط مختلفة للكبد الدهني

ما نقص الفيتامين الذي يسبب ظهور بقع بيضاء على الجلد؟.. أسباب متعددة وطرق العلاج

ظهور بقع بيضاء على الجلد
ظهور بقع بيضاء على الجلد
ظهور بقع بيضاء على الجلد

بسعر 10 ملايين إسترليني.. الأمير هاري وميجان يخططان لشراء منزل ببريطانيا

هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد
هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد
هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد

أفضل أنواع الجبن الصحية.. قراءة الملصقات ضرورة

أفضل أنواع الجبن الصحية
أفضل أنواع الجبن الصحية
أفضل أنواع الجبن الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد