الكرة الذهبية 2025.. أين يقع صلاح وحكيمي في القائمة؟

مع اقتراب نهاية الموسم الكروي الأوروبي، تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم نحو جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، في ظل منافسة محتدمة بين عدد من النجوم الذين تألقوا هذا الموسم على المستويين الفردي والجماعي.

الكرة الذهبية 2025

ومن المنتظر أن يلعب نهائي كأس العالم للأندية، المقرر إقامته غدًا الأحد بين باريس سان جيرمان وتشيلسي، دورًا محوريًا في رسم معالم القائمة النهائية للمرشحين للجائزة الأهم على الساحة الفردية في عالم كرة القدم.

ديمبيلي يتصدر الترشيحات

كشفت صحيفة لوباريزيان الفرنسية، عبر استطلاع رأي شارك فيه عدد من الصحفيين الرياضيين الدوليين، عن الترتيب المتوقع للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025.

وتصدر النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي القائمة برصيد 155 نقطة، بعد موسم استثنائي قاد فيه باريس سان جيرمان إلى التتويج بأربع بطولات هي: الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، كأس السوبر، ودوري أبطال أوروبا.

ومن المرجح أن يعزز ديمبيلي حظوظه في الفوز بالجائزة إذا نجح في قيادة فريقه إلى التتويج بلقب كأس العالم للأندية غدًا، في مواجهة تشيلسي.

لامين جمال يواصل التألق

جاء في المركز الثاني النجم الإسباني الشاب لامين جمال (18 عامًا)، لاعب برشلونة، برصيد 127 نقطة، بعد موسم مبهر وضعه بقوة في دائرة أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا.

فيتينيا في قلب المنافسة

وحل ثاثا البرتغالي فيتينيا، متوسط ميدان باريس سان جيرمان، بـ100 نقطة، مستفيدًا من أدائه المتوازن ودوره المحوري في منظومة الفريق الباريسي.

الحضور العربي والإفريقي حكيمي وصلاح ضمن الكبار

شهدت القائمة تواجدا لافتا للنجم المغربي أشرف حكيمي، الذي جاء في المركز الرابع برصيد 62 نقطة، بفضل أدائه الثابت مع سان جيرمان دفاعيًا وهجوميًا.

أما المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، فاحتل المرتبة الخامسة بـ52 نقطة، رغم تراجع أداء الفريق الإنجليزي هذا الموسم، خاصة في دوري أبطال أوروبا، إلا أن الحضور التهديفي للنجم المصري حافظ على بريقه في السباق.

الترتيب الكامل للمرشحين وفق استطلاع لوباريزيان

-عثمان ديمبيلي (فرنسا – باريس سان جيرمان) 155 نقطة

- لامين جمال (إسبانيا – برشلونة) 127 نقطة

فيتينيا (البرتغال – باريس سان جيرمان) 100 نقطة

- أشرف حكيمي (المغرب – باريس سان جيرمان) 62 نقطة

-محمد صلاح (مصر – ليفربول) 52 نقطة

-نونو مينديش (البرتغال – باريس سان جيرمان) 36 نقطة

-كيليان مبابي (فرنسا – ريال مدريد) 25 نقطة

- جانلويجي دوناروما (إيطاليا – باريس سان جيرمان) 22 نقطة

- رافينيا (البرازيل – برشلونة) 16 نقطة

- بيدري (إسبانيا – برشلونة): 15 نقطة

موعد الحفل

من المقرر أن يُقام حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية لعام 2025 يوم الإثنين 22 سبتمبر، في مسرح "دو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، وسط ترقب كبير من جماهير اللعبة ومتابعيها حول العالم.