ماركا.. الكرة الذهبية حسمت لهذا اللاعب

قبل أيام قليلة من إسدال الستار على موسم 2024/2025، كشفت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح باريس سان جيرمان، أصبح المرشح الأوفر حظًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" هذا العام.

وينتهي الموسم رسميًا يوم الأحد 13 يوليو المقبل، عقب المباراة النهائية لكأس العالم للأندية بين باريس سان جيرمان وتشيلسي، والتي تُقام على ملعب "ميتلايف ستاديوم" في الولايات المتحدة عند العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ديمبلي اقترب من حسم الجائزة، بعدما قاد فريقه لتحقيق موسم استثنائي، تُوّج خلاله بخمس بطولات حتى الآن، وهي: الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، السوبر المحلي، دوري أبطال أوروبا، كما يستعد لخوض نهائي كأس العالم للأندية، فضلًا عن احتمالية التتويج بكأس السوبر الأوروبي أمام توتنهام في أغسطس المقبل.

وخلال الموسم، قدم ديمبلي أداءً لافتًا، سجل خلاله 20 هدفًا وصنع 15، ليُساهم في 35 هدفًا بمختلف البطولات، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا، وهو ما عزز فرصه بقوة في التتويج بالجائزة الفردية الأهم عالميًا.

ورغم هذا التفوق، لم تستبعد الصحيفة الإسبانية دخول لامين يامال، نجم برشلونة، كمنافس حقيقي في السباق، خاصة بعد قيادته الفريق الكتالوني لتحقيق الثلاثية المحلية، فضلًا عن بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ووصوله مع منتخب إسبانيا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وبانتظار المواجهة الختامية للموسم، سيترقب عشاق كرة القدم حول العالم إعلان هوية المتوّج بالكرة الذهبية، في موسم شهد تألقًا استثنائيًا للعديد من النجوم الصاعدين والمخضرمين على حد سواء.