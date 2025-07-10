تشيرو إيموبيلي يعود إلى الدوري الإيطالي من بوابة بولونيا بعد تجربة قصيرة في تركيا

أعاد نادي بولونيا الإيطالي المهاجم المخضرم تشيرو إيموبيلي إلى أجواء الكالتشيو من جديد، بعد موسم قضاه في الدوري التركي بقميص بشكتاش، في خطوة تعيد أحد أبرز الهدافين في تاريخ إيطاليا إلى المسابقة التي شهدت تألقه لسنوات.

وأعلن النادي رسميًا التعاقد مع مهاجم لاتسيو السابق، دون الكشف عن تفاصيل العقد، لكن شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" أوضحت أن الصفقة تمت بعقد لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لعام إضافي، في إطار تدعيم خط الهجوم قبل انطلاق موسم الدوري الأوروبي الذي يخوضه بولونيا بعد تتويجه بكأس إيطاليا.

وخلال موسمه في تركيا، نجح إيموبيلي في تسجيل 15 هدفًا في 31 مباراة بقميص بشكتاش، قبل أن يُنهي ارتباطه بالنادي التركي باتفاق ودي مطلع الأسبوع الجاري، مما مهّد لعودته إلى الملاعب الإيطالية بعمر 34 عامًا.

ويمتلك إيموبيلي مسيرة حافلة في الكرة الإيطالية، بدأت مع يوفنتوس مرورًا بجنوى وتورينو، وتجربة أوروبية غير موفقة مع بوروسيا دورتموند وإشبيلية، قبل أن يجد الاستقرار والتألق في لاتسيو منذ عام 2016 وحتى 2024، حيث دوّن اسمه بأحرف من ذهب مسجلًا 207 أهداف في 340 مباراة مع النسور، متوّجًا بجائزة هداف الدوري الإيطالي 4 مرات.

وكان موسم 2019-2020 ذروة تألقه، عندما عادل الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد في الكالتشيو بـ36 هدفًا، متساويًا مع رقم هيجواين التاريخي. لكنه خلال الموسم الأخير واجه انتقادات جماهيرية حادة وخسر مكانه في التشكيلة الأساسية، بل وتعرضت أسرته لتهديدات ما عجّل برحيله.

إيموبيلي، الذي كان أحد عناصر منتخب إيطاليا المتوج بلقب يورو 2020، خاض 57 مباراة دولية أحرز خلالها 17 هدفًا بقميص الأتزوري، ويأمل أن تمثل هذه العودة فرصة أخيرة لاستعادة بريقه، خصوصًا مع طموحات بولونيا الأوروبية بعد فوزه بكأس إيطاليا لأول مرة منذ عام 1974.