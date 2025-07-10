الهلال السعودي يحسم صفقة ثيو هيرنانديز بعقد يمتد حتى 2028 براتب ضخم

حسم نادي الهلال السعودي واحدة من أبرز صفقات الميركاتو الصيفي، بضم النجم الفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر لنادي إي سي ميلان الإيطالي، في صفقة مدوية تضعه ضمن قائمة أكبر التعاقدات التي أبرمها "الزعيم" مؤخرًا.

وبحسب ما أكدته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن اللاعب وقع رسميًا على عقود انضمامه إلى الهلال بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد حصوله على إذن رسمي من إدارة ميلان.

كما أفاد الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات فابريزيو رومانو بأن اللاعب وقّع على عقد مدته 3 مواسم تنتهي في 2028، وسيحصل على راتب سنوي قدره 20 مليون يورو، في حين تبلغ قيمة الصفقة 25 مليون يورو يحصل عليها النادي الإيطالي نظير الاستغناء عن خدمات اللاعب.

ومن المرتقب أن يُعلن الهلال رسميًا عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، ليكون ثيو هيرنانديز أحدث الوجوه العالمية المنضمة إلى دوري روشن السعودي، في إطار خطة تعزيز الفريق بنجوم الصف الأول عالميًا.

جدير بالذكر أن ثيو، البالغ من العمر 26 عامًا، انضم إلى صفوف ميلان قادمًا من ريال مدريد في صيف 2019 مقابل 22 مليون يورو، وتمكن من تثبيت أقدامه سريعًا كأحد أفضل الأظهرة في أوروبا، وحقق مع الروسونيري لقب الدوري الإيطالي في موسم 2021-2022، وشارك في أكثر من 180 مباراة سجل خلالها أهدافًا حاسمة وصنع العديد من الفرص.

صفقة ثيو هيرنانديز تعزز من قوة الهلال دفاعيًا وهجوميًا، وتمنحه إضافة كبيرة في الجانب الأيسر، خاصة مع استمرار سعي النادي للهيمنة على البطولات المحلية والقارية، والعودة بقوة لمنافسات دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.