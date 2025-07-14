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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رغم خسارة النهائي.. ديمبيلي يحافظ على الصدارة في سباق الكرة الذهبية ومحمد صلاح خامسا

عثمان ديمبلي ومحمد صلاح
عثمان ديمبلي ومحمد صلاح
حمزة شعيب

رغم الهزيمة القاسية التي تلقاها باريس سان جيرمان أمام تشيلسي بثلاثية نظيفة في نهائي كأس العالم للأندية 2025، واصل النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي تصدره لقائمة أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام، وفقًا لتصنيف صادر عن منصة "Lentedesportiva" المتخصصة.

موسم استثنائي  لديمبيلي

ديمبيلي، الذي قدم موسمًا تاريخيًا مع الفريق الباريسي، توج خلاله بثلاثية محلية وقارية شملت دوري أبطال أوروبا، الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، لا يزال المرشح الأبرز لنيل الكرة الذهبية 2025، رغم السقوط في المباراة النهائية لمونديال الأندية.

محمد صلاح في المركز الخامس رغم الأرقام القوية

وجاء محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر في المركز الخامس في الترتيب، بعد أن قاد فريقه لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل 34 هدفًا وصنع 23 آخرين في جميع البطولات، لكن خروجه المبكر من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان في دور الـ16 أثر على حظوظه في التتويج بالجائزة الفردية الأهم.

ترتيب أفضل 5 لاعبين في سباق الكرة الذهبية 2025:

  1. عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)
  2. لامين يامال (برشلونة)
  3. فيتينيا (باريس سان جيرمان)
  4. رافينيا (برشلونة)
  5. محمد صلاح (ليفربول)

السباق نحو الكرة الذهبية لا يزال مفتوحًا، لكن ديمبيلي يبدو الأوفر حظًا حتى الآن، ما لم تحدث مفاجآت كبرى قبل نهاية العام.

عثمان ديمبلي محمد صلاح عثمان ديمبيلي باريس سان جيرمان ليفربول الكرة الذهبية

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