مصطفى يونس: أين حق الدولة في عقود اللاعبين.. ويجب مراجعة ثروات مجالس الإدارات

كشف مصطفى يونس نجم النادي الأهلي السابق رأيه في محاولات المارد الأحمر بشطب عضويته ومنعه من دخول النادي.

وقال مصطفى يونس في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : لا يشرفني دخول النادي وسط وجود هؤلاء وأنا وأولادي بعدين تماما عن النادي منذ 5 أو 6 سنوات.

وأضاف : أنا منتظر التصعيد وأمنية حياتى وسيكون أسعد أيامي حينما أذهب للنائب العام وأنتظر خطواتهم للرد عليها.

وأكمل : الرياضة المصرية تعاني من السمسرة والسرقة ويجب وضع حد لها وتحدثت منذ سنوات عن العقود والمبالغ المالية المخالفه للحقيقة ويجب سن قانون لمنع تكررها.

وأردف : يجب توجيه سؤال لكل الأشخاص العاملين في الأندية ولا أتحدث عن نادي بعينه ولكن الكلام لكل “وهو من أين لك هذا ؟ ” ومعرفة مقدار ثروته قبل وبعد المنصب العام.

وأشار مصطفى يونس خلال تصريحاته إلى ضرورة تنفيذ شعار نادي الوطنيه ويتم دفع حق الدولة في العقود.

ووجه يونس انتقاد شديد اللهجة للأهلي والزمالك بسبب الصفقات الكوبري ومحاولة الحصول على توقيع اللاعب قبل نهاية عقده مع ناديه بعام ونصف وصفقات الكوبري وغيرها التي تثير فتنه وتصنع القلق في الشارع المصري.