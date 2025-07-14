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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يقترب من إعلان ثلاث صفقات جديدة

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

يواصل نادي الزمالك تحركاته الجادة في سوق الانتقالات الصيفية، في إطار خطة شاملة لإعادة بناء الفريق الأول لكرة القدم وتدعيم صفوفه بعناصر قادرة على تحقيق الإضافة المطلوبة في الموسم الجديد.

وكشفت مصادر داخل القلعة البيضاء، أن إدارة النادي تستعد للإعلان رسميًا خلال الساعات المقبلة عن التعاقد مع ثلاث صفقات جديدة، تشمل ثنائي فاركو أحمد شريف وعمرو ناصر، بالإضافة إلى النجم الفلسطيني الشاب آدم كايد.

وتأتي هذه التعاقدات ضمن رؤية المدير الفني الجديد، البلجيكي يانيك فيريرا، الذي وضع خطة فنية لتعزيز الخطوط الهجومية، وضخ دماء جديدة في الفريق، تمهيدًا لانطلاقة قوية بالموسم المقبل.

ويعد أحمد شريف من أبرز المواهب الصاعدة في مركز الهجوم بالدوري المصري، بينما يمتاز عمرو ناصر بتحركاته الذكية وقدرته على خلق الفرص في الثلث الأخير، فيما يمثل آدم كايد إضافة دولية واعدة تعكس توجه النادي نحو التنوع والعمق في الخيارات الفنية.

وتسعى إدارة الزمالك لإنهاء كافة الإجراءات التعاقدية قبل انطلاق معسكر الإعداد غدًا في العاصمة الإدارية، بهدف دمج اللاعبين الجدد بسرعة في منظومة الفريق، واستعادة التوازن الفني بعد موسم شهد الكثير من التقلبات.

الزمالك نادي الزمالك احمد شريف عمرو ناصف آدم كايد

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