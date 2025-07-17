أنظار العالم تتجه إلى الكرة الذهبية 2025.. 4 مرشحين للفوز

تستعد الجماهير العالمية لمتابعة واحدة من أعرق لحظات كرة القدم، وهي حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، التي تُقدّمها مجلة “فرانس فوتبول” بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم. وتُعد هذه الجائزة الأرفع في عالم المستديرة، وتُمنح سنويًا لأفضل لاعب في العالم، تكريمًا لما قدّمه من مهارة، إبداع، وقيادة خلال الموسم.



عثمان ديمبلي – موسم تاريخي مع باريس سان جيرمان

برز النجم الفرنسي عثمان ديمبلي كواحد من أبرز المرشحين هذا العام، بعد موسم استثنائي مع باريس سان جيرمان، تُوّج خلاله بثلاثية تاريخية: دوري أبطال أوروبا، الدوري الفرنسي، وكأس السوبر الفرنسي.

نال ديمبلي جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، كما تم اختياره كأفضل لاعب في دوري الأبطال، مما يعزز من فرصه بقوة لحصد الجائزة.

محمد صلاح – أرقام قياسية جديدة في إنجلترا

النجم المصري محمد صلاح واصل كتابة التاريخ بقميص ليفربول، حيث أصبح الهداف الأجنبي التاريخي للدوري الإنجليزي بالتساوي مع أغويرو (148 هدفًا)، كما سجّل أرقامًا فردية مذهلة، أبرزها:





أول لاعب يسجل 25 هدفًا و15 تمريرة حاسمة في موسم واحد

معادلة رقم كريستيانو رونالدو في جوائز لاعب الموسم (7 مرات)

رافينيا – التألق مع برشلونة





ساهم رافينيا بشكل حاسم في فوز برشلونة بلقبي الدوري الإسباني وكأس الملك، حيث شارك في 49 هدفًا (30 هدفًا + 19 تمريرة حاسمة)، ليصبح أحد أبرز نجوم الموسم.





لامين يامال – نجم المستقبل

النجم الإسباني الشاب لامين يامال خطف الأنظار بقيادته منتخب إسبانيا للفوز ببطولة أمم أوروبا 2024، وحصده جائزة أفضل لاعب شاب، إلى جانب تحقيقه عدة ألقاب مع برشلونة رغم صغر سنه.

موعد الحفل المنتظر

رغم عدم الإعلان الرسمي عن الموعد، من المتوقع أن يُقام حفل الكرة الذهبية 2025 في أكتوبر أو نوفمبر المقبل، في مسرح شاتليه في باريس، كما اعتادت الجماهير في النسخ السابقة



