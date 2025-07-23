أول رد فعل من علي معلول بعد أنباء رحيله إلى الصفاقسي التونسي

شارك الدولي التونسي على معلول متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على فيس بوك إشارة يد الوداع، ما فسّره البعض كإشارة إلى توديعه جماهير الأهلي والعودة إلى ناديه السابق الصفاقسي التونسي، وكأول رد فعل له .



كشفت تقارير صحفية عن توقيع الدولي التونسي علي معلول، عقدًا مع نادي الصفاقسي لمدة 3 مواسم.

وقالت إذاعة “موزاييك” التونسية: “عاد اللاعب الدولي علي معلول رسميا اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 إلى فريقه الأم النادي الرياضي الصفاقسي”.

وأضافت: “ووقع عقدا لمدة 3 سنوات قادما من الأهلي المصري، وغادر معلول الأهلي المصري يوم 31 مايو 2025”.

والتحق معلول بالأهلي بتاريخ 25 يوليو 2016، حيث قضى 9 مواسم حقق خلالها عدة ألقاب، حيث فاز مع الأهلي بـ 22 لقبا منها 4 بطولات لرابطة الأبطال الافريقية من 2020 إلى 2024 و5 بطولات من الدوري المصري ومثلها في السوبر المصري و3 كؤوس مصرية.

كما تحصل معلول مع الأهلي على 3 ميداليات برونزية في بطولات كأس العالم للأندية وسجل 53 هدفا مع الأهلي فضلا عن 85 تمريرة حاسمة.