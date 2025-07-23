مع زوجته.. أحدث ظهور لـ علي معلول

شارك التونسي علي معلول، متابعيه بصور جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، من إجازته الصيفية الأخيرة مع زوجته.

وتفاعل عدد كبير من معجبيه مع الصور معبرين عن حبهم واعتزازهم بمعلول.

معلول يوقع عقدا مع الصفاقسي التونسي

وكشفت تقارير صحفية عن توقيع الدولي التونسي علي معلول، عقدًا مع نادي الصفاقسي لمدة 3 مواسم.

وقال إذاعة “موزاييك” التونسية: “عاد اللاعب الدولي علي معلول رسميا اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 إلى فريقه الأم النادي الرياضي الصفاقسي”.

وأضافت: “ووقع عقدا لمدة 3 سنوات قادما من الأهلي المصري، وغادر معلول الأهلي المصري يوم 31 مايو 2025”.

والتحق معلول بالأهلي بتاريخ 25 يوليو 2016، حيث قضى 9 مواسم حقق خلالها عدة ألقاب، حيث فاز مع الأهلي بـ 22 لقبا منها 4 بطولات لرابطة الأبطال الافريقية من 2020 إلى 2024 و5 بطولات من الدوري المصري ومثلها في السوبر المصري و3 كؤوس مصرية.

كما تحصل معلول مع الأهلي على 3 ميداليات برونزية في بطولات كأس العالم للأندية وسجل 53 هدفا مع الأهلي فضلا عن 85 تمريرة حاسمة.