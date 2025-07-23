الغندور عن انتقال علي معلول للصفاقسي: معندوش عروض مالية كبيرة

علق الإعلامي خالد الغندور ، على عودة علي معلول إلى الصفاقسي التونسي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور : عودة معلول للصفاقسي يدل عدم وجود عروض مالية كبيرة و علي رغبة اللاعب في إنهاء مشواره الكروي في ناديه اللي بدأ معاه مشوار التألق .

وفي نفس السياق ، أعلنت إذاعة "نسمة سبورت" عن قرب انضمام علي معلول، الظهير الأيسر السابق للنادى الأهلى، إلى الصفاقسي التونسي استعدادًا للموسم الجديد.

وقالت الإذاعة التونسية ، إن معلول سيعقد اجتماعاً اليوم مع إدارة نادى الصفاقسى لحسم كل التفاصيل المالية، وسيناقش مع مهدى الفريخة، رئيس النادى، مستقبل الفريق وتوجهاته.

ولم يتبق للنجم التونسى سوى موافقته والتوقيع والإعلان الرسمي ومن ثم الالتحاق بالتدريبات استعدادا للموسم الجديد.