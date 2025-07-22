علي معلول يصل تونس اليوم للخضوع للكشف الطبي.. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير وصول اللاعب علي معلول تونس اليوم للخضوع للكشف الطبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب عمرو الدردير :"علي معلول يصل تونس اليوم للخضوع للكشف الطبي والتوقيع للعودة إلى الصفاقسي مرة أخرى ".

أعلنت إذاعة "نسمة سبورت" عن قرب انضمام علي معلول، الظهير الأيسر السابق للنادى الأهلى، إلى الصفاقسي التونسي استعدادًا للموسم الجديد.

وقالت الإذاعة التونسية إن معلول سيعقد اجتماعاً اليوم مع إدارة نادى الصفاقسى لحسم كل التفاصيل المالية، وسيناقش مع مهدى الفريخة، رئيس النادى، مستقبل الفريق وتوجهاته.

ولم يتبق للنجم التونسى سوى موافقته والتوقيع والإعلان الرسمي ومن ثم الالتحاق بالتدريبات استعدادا للموسم الجديد.