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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة.. الكشف عن وجهة علي معلول المقبلة بعد الأهلي

علي معلول
علي معلول
رباب الهواري

في خطوة مفاجئة، أعلن النادي الأهلي المصري خلال الأسابيع الماضية عن الاستغناء رسميًا عن خدمات الظهير الأيسر الدولي التونسي علي معلول، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات. 

قرار رحيل معلول جاء بعد عودته من إصابة طويلة، وسط توقعات باعتزاله كرة القدم، إلا أن اللاعب كان يُعد لمفاجأة جديدة.
 

الوجهة المقبلة.. مفاجأة من العيار الثقيل

كشفت إذاعة “موزاييك” التونسية، صباح اليوم، عن الوجهة الجديدة لعلي معلول، حيث أكدت انضمامه إلى صفوف نادي الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبهذا القرار، يطوي معلول صفحة مشرفة في الملاعب المصرية، ليعود إلى ناديه الأم الذي انطلق منه إلى عالم النجومية.

معلول يعود إلى بيته الأول

اللاعب التونسي المخضرم سيعود للعب بقميص نادي الصفاقسي، الفريق الذي شهد بداية تألقه في الملاعب المحلية والقارية، حيث لعب له قبل الانتقال إلى الأهلي في عام 2016.

وتشير التقارير إلى أن معلول سيعود برفقة محمد صالح المهذبي، أحد اللاعبين الصاعدين في الكرة التونسية، ليقودا الفريق في الموسم الجديد.

الفحوصات الطبية تسبق التدريبات

من المقرر أن يصل معلول إلى تونس اليوم الثلاثاء، للخضوع للفحوصات الطبية المعتادة، تمهيدًا للانضمام إلى التدريبات الجماعية للفريق. ومن المتوقع أن يتم تقديمه رسميًا لجماهير الصفاقسي خلال الأيام القليلة القادمة.

ختام المسيرة من الباب الكبير

بعودة معلول إلى الصفاقسي، يضع اللاعب التونسي نهاية لمسيرته في الدوري المصري، ويبدأ فصلاً أخيرًا من مشواره الكروي في وطنه، وسط ترحيب جماهيري واسع من عشاق الصفاقسي الذين ينتظرون الكثير من نجمهم العائد.


 

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